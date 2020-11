9X nuôi chàm và làm nhuộm tự nhiên tại Sài Gòn

Chris Ty đang kiên trì mỗi ngày làm ra các sản phẩm thời trang bền vững cùng More Than Blue. Sản phẩm của cô làm từ các chất liệu truyền thống, nhuộm màu tự nhiên, thêu tay và hoàn thiện bằng kỹ thuật may thủ công.