8 nữ diễn viên có đôi mắt đẹp nhất Cbiz

6. Triệu Vy

Không ai là không nhớ nàng tiểu Yến Tử trong " Hoàn Châu Cách Cách" với đôi mắt to tròn tinh quái nhưng cũng giàu lòng nhân ái. Khi Triệu Vy tham gia bộ phim truyền hình "Trả lại ngọc bội", mọi người đều bị mỹ nhân mắt to này mê hoặc. Đôi mắt của Triệu Vy quả thực rất to, rất thông minh, cô còn trở thành nữ thần thời thơ ấu trong tâm trí vô số người vì đôi mắt đẹp của mình.