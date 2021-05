3 nhãn hiệu thời trang tái chế Việt Nam nhưng nhìn “xịn xò” chẳng khác gì hàng hiệu

AKA.MYDINH

Đinh Nguyễn Kiều My - một cô gái sống xanh tiêu biểu - từng là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu của local brand The Blue T-Shirt trước khi trở về sáng lập AKA.MYDINH. Với gu thời trang vô cùng nữ tính lại rất độc đáo của mình, Kiều My luôn làm hài lòng người theo dõi bởi những sản phẩm từ quần áo tới trang sức cực kỳ đặc sắc.

Bạn sẽ không thể nhận ra những sản phẩm của AKA.MYDINH là hoàn toàn từ vật liệu tái chế vì chúng được gia công vô cùng tỉ mỉ và được đầu tư đến từng chi tiết. AKA.MYDINH chính là cách mà Kiều My “giải thoát” các nguyên liệu tồn dư từ các dây chuyền sản xuất thời trang khắp Sài Gòn.

Couple TX

Couple TX không phải là một thương hiệu xa lạ với các bạn trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thương hiệu này đã có một bước chuyển mình quan trọng từ việc sử dụng nhiều polyester kém thân thiện với môi trường sang sử dụng nhựa tái chế và bã cafe trong một số sản phẩm.

Áo khoác chống tia UV và áo polo là 2 dòng sản phẩm mà Couple TX thử nghiệm trong việc dùng nhựa tái chế và bã cafe trong quy trình sản xuất. Sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng. Áo polo từ bã cafe thấm hút tốt và khả năng kháng khuẩn, khử mùi, cực kỳ phù hợp với thời tiết Việt Nam và thói quen sinh hoạt của các bạn trẻ.

Nhà máy của Dawn Denim tại TP.HCM

Quy trình sản xuất ra những bộ trang phục jean được cho là làm tiêu tốn nhiều tài nguyên nước sạch nhất trong ngành thời trang. Thế nhưng, những thương hiệu lớn trên thế giới đều xử lý sản phẩm lỗi của mình bằng cách tiêu hủy chúng. Dawn - một hãng quần jeans quốc tế - đã hướng tới việc bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội của mình với các công nhân.

Nhà sáng lập Marian Von Rappard và đội ngũ đã thể hiện trách nhiệm với môi trường bằng cách đặt công xưởng tại Việt Nam, chủ trương giúp đỡ phát triển đời sống cho các công nhân may tại TP.HCM. Song song đó, nhà Dawn cũng thường xuyên cùng các nữ công nhân tại nhà may của mình tham gia các hoạt động xã hội, hợp tác với các tổ chức y học và bảo vệ trẻ em.

Ảnh: Couple TX, AKA.MYDINH, Dawn