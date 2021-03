Trước khi Kelly LeBrock trở thành cô gái tưởng tượng, đại diện lý tưởng cho vẻ đẹp trong các bộ phim như The Woman in Red và Weird Science, cô ấy đã llà một trong những hình mẫu được yêu thích nhất trong những năm 80. Cô gái gốc Anh này bắt đầu sự nghiệp của mình ở New York. Christian Dior cũng ghi nhận đã từng ký hợp đồng với cô kéo dài hàng thập kỷ.