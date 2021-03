100 Năm - sức sống của một làng nghề

Là một làng nghề thủ công chuyên ngành may mặc, không mấy ai biết nơi đây là nguồn cung cấp hàng hóa chính của các chợ đầu mối thời trang như Đồng Xuân, Ninh Hiệp. Để rồi từ đó, hàng ngàn bộ quần áo tỏa đi các địa phương mỗi ngày. Thời thịnh vượng, phố hàng Bồ -nơi bán phụ kiện nổi tiếng của Hà Nội đã nhiều hộ về đây… đặt cơ sở để cung cấp hàng hóa phục vụ cho bà con Cổ Nhuế.

Là làng nghề ngót trăm năm tuổi nhưng tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ của thủ đô dường như đang khép chặt ngôi làng này lại mỗi ngày. Bởi sự gia tăng đến chóng mặt của những người dân ngụ cư. Từ khắp các vùng miền, họ về đây tạm trú, sinh sống và buôn bán. Đường xá không còn rộng rãi như xưa mà nhan nhản mọc lên các cửa hàng buôn bán hàng hóa, dịch vụ ăn uống. Điều đó khiến việc đi lại, vận chuyển hàng từ xưởng sản xuất ra thị trường của các hộ chật vật hơn nhiều. Không chỉ thế, đặc thù của nghề may là diện tích, mặt bằng nhà xưởng, Với sự phát triển ngày càng mạnh của các hộ nghề do nguồn cung từ thị trường lớn, uy tín làng nghề ngày càng lên kéo theo đơn hàng ngày càng nhiều, hoạt động sản xuất gia tăng cũng đòi hỏi số lượng thiết bị, máy móc lớn và đầy đủ ( từ may đến thêu thùa, in dập) khiến cho không gian sản xuất của mỗi gia đình ngày một trở nên chật chội.

Cuộc sống hiện đại, tốc độ đô thị hóa đang rầm rập phát triển, ép lại không gian sản xuất của làng, thế nhưng, người dâng làng kiên trì bám nghề vì đó chính là nguồn sống của họ. Hàng hóa, máy móc, thiết bị được đặt ngay trên nền, trong mỗi căn phòng của nhà.

Thực tế, thiết bị, máy móc ngành may rất cồng kềnh, ba chiếc máy khâu là hết một gian phòng hai chục mét, một chiếc máy in, dập có thể chiếm cả gian nhà, không kể những kho hàng hóa đựng hàng thành phẩm, dự trữ vải, phụ kiện. Với những hộ sản xuất quy mô vừa trở lên vẫn phải thuê thêm kho xưởng chỗ khác mới phục vụ đủ năng lực sản xuất. Anh Chu Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội nghề may làng Cổ Nhuế cho biết: Hiện cả làng có ngót 300 hộ chuyên làm nghề với quy mô từ nhỏ tầm 20 máy may tới vừa và lớn lên đến hàng trăm máy may trong nhà. Lượng hàng xuất đi mỗi ngày có hộ lên đến cả ngàn chiếc. Thế nhưng vì đặc thù là nghề truyền thống từ đời cha truyền đến đời con nối nên mọi hoạt động sản xuất đều vẻn vẹn diễn ra trong khuôn viên của gia đình. Cổ Nhuế là làng cổ lâu đời, các hộ dân hiện nay ít thì 5- - 100m2, nhiều lên đến cả vài trăm mét vuông nhưng cũng không ăn thua so với đặc thù, nhu cầu sản xuất. Chật hẹp về mặt bằng là điều khó tránh khỏi. Từ nhiều năm nay, Hội nghề may chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần với xã, huyện ( nay là phường, quận) cho phép xây dựng điểm công nghiệp làng nghề không chỉ để hoạt động sản xuất được tốt hơn, đảm bảo các tiêu chuẩn về không gian, môi trường hơn mà còn để duy trì nguồn thu nhập, mức sống cho bà con được tốt hơn. Có đến nửa số hộ trong làng của chúng tôi là sống 100% bằng nghề may gia truyền này.