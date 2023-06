Ngành phẫu thuật thẩm mỹ cho nam giới gây sốt tại Mỹ

Nam giới ngày càng quan tâm đến làm đẹp

Ngày càng nhiều nam giới quan tâm đến chuyện làm đẹp và không ngại chi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ Getty

Theo Daily Mail, lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ cho nam giới tại Mỹ đã phát triển như một cơn sóng ngầm trong hơn hai thập niên qua và trở thành cơn sốt trong những năm gần đây. Mỗi năm, có hàng triệu nam giới tìm đến các trung tâm làm đẹp để hút mỡ, sửa mũi, thu nhỏ ngực, thậm chí là nâng mông kiểu Brazil… Tuy nhiên, họ vốn kín tiếng về chuyện “sửa sang” sắc đẹp. Matthew DelMauro - một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng ở New York (Mỹ) tiết lộ với trang tin rằng trong khi nhiều phụ nữ tự hào khoe kết quả “dao kéo” của mình thì đây vẫn là điều cấm kỵ đối với nam giới. Tuy nhiên, phái mạnh ngày càng có nhu cầu làm đẹp như nửa còn lại của thế giới. Chuyên gia này ước tính 15% bệnh nhân tại phòng khám của ông là nam giới và con số này tăng liên tục qua mỗi năm.



Hiện nam giới chỉ chiếm 8% trong tổng số các ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện ở Mỹ mỗi năm. Mặc dù tỉ lệ đó còn thấp nhưng khi quy ra số lượng thực tế, đó vẫn là con số ấn tượng. Theo một báo cáo của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ vào năm 2019, đã có hơn 1,3 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ cho nam giới được thực hiện vào năm trước, tăng tới 29% so với giai đoạn 2000 - 2018.

Bác sĩ Nicholas Jones - chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ ở Atlanta, cho biết ông thường thấy nam giới đến trung tâm làm đẹp để hút mỡ, nâng mông kiểu Brazil và thu nhỏ ngực. Khi đến hút mỡ, họ thường có khả năng sẽ làm thủ thuật “điêu khắc” bụng nhằm làm nổi bật các cơ bên dưới da, tạo cảm giác có cơ bụng săn chắc, sắc nét. Ngoài ra, quy trình thu nhỏ ngực cũng được nhiều đấng mày râu quan tâm. Ngân hàng dữ liệu quốc gia về Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ước tính quy trình thu nhỏ ngực ở nam giới nước này đã tăng 47,9% trong giai đoạn 2014 - 2018. Chứng phì đại tuyến vú ở nam giới thường là kết quả của việc lạm dụng steroid (chất giúp kích thích cơ phát triển) và xảy ra khi nội tiết tố trong cơ thể bị mất cân bằng, dẫn đến có quá nhiều estrogen. Ngoài ra, nam giới cũng thực hiện nhiều thủ thuật thẩm mỹ phổ biến như sửa mũi, căng da mặt, phẫu thuật mí mắt...

Phái mạnh không còn ngại "dao kéo"

Những người nổi tiếng cùng độ phổ biến của những bức ảnh khoe cơ thể trên mạng xã hội tác động không ít đến nhận thức của nam giới về ngoại hình Getty

Theo các chuyên gia, sự gia tăng của phẫu thuật thẩm mỹ một phần là do những hình ảnh cơ thể phi thực tế được đăng tải trên mạng xã hội, chủ yếu những bức ảnh này đã được chỉnh sửa trước khi đăng. Theo nghiên cứu từ Journal of Social Media in Society vào năm 2020, những nam giới tiếp xúc với các hình ảnh cơ bắp trên Instagram ngay lập tức trải qua cảm giác không hài lòng về cân nặng của mình và có sự so sánh, điều này ít xảy ra hơn khi họ xem những hình ảnh trung tính.

Bác sĩ DelMauro ghi nhận những người nổi tiếng và mạng xã hội khiến đàn ông ngày càng bị thu hút bởi phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra, theo thời gian, quan điểm của xã hội về việc đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ cũng dần trở nên cởi mở hơn. Bác sĩ Nicholas Jones chia sẻ với Daily Mail: “Có thời điểm tôi từng nghĩ rằng việc đàn ông mà phẫu thuật thẩm mỹ là điều đáng tiếc nhưng bây giờ tôi đối diện với nó thoải mái hơn và mọi người đang khoe cơ thể của họ khắp mạng xã hội”. Trong khi đó, bác sĩ Matthew DelMauro nhận định sự kỳ thị xung quanh lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ cho phái mạnh ngày càng giảm, điều đó khiến đàn ông thoải mái với các thay đổi hơn và sẵn sàng “dao kéo”.

Nam giới thường có ít kiến thức, trải nghiệm về chuyện "dao kéo" hơn phụ nữ nên các bác sĩ thường có cách tư vấn khác Getty

“Tôi gặp các khách hàng ở đủ lứa tuổi, từ thành niên ở độ tuổi 20 cho đến những người đã bước qua ngưỡng 30, 40, 50 thậm chí 60 tuổi. Cảm giác thoải mái khi họ thực sự vượt qua rào cản tuổi tác và có xu hướng quan tâm đến ngoại hình của mình hơn. Họ quan tâm đến sức khỏe và thể lực của họ nhưng đồng thời cũng không ngại thẩm mỹ”, bác sĩ DelMauro nói thêm. Trong khi đó, bác sĩ Jones thường gặp các khách hàng nam từ 30 đến 55 tuổi. “Những bệnh nhân tìm đến tôi để nâng mông kiểu Brazil nhiều khả năng đến từ cộng đồng LGBTQ+. Tôi cũng gặp nhiều huấn luyện viên thể dục có một vài vấn đề nhất định mà họ muốn giải quyết. Tôi còn gặp những khách hàng giảm cân ồ ạt và cần loại bỏ da thừa. Khách hàng của tôi có khi là các sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu hay cả những thanh niên đang học đại học”, vị này cho hay.

Theo các chuyên gia, đàn ông cũng muốn có cảm giác hài lòng về cơ thể từ trong ra ngoài, như phụ nữ và ngày càng quan tâm đến chuyện làm đẹp. Tuy nhiên, việc tư vấn trước phẫu thuật cho nam giới hơi khác một chút so với phụ nữ. Ví dụ, so với phái đẹp, đàn ông ít có khả năng có bạn bè, người thân cùng giới từng phẫu thuật thẩm mỹ nên họ sẽ không biết điều gì sắp xảy ra với mình. Ngoài ra, đàn ông có xu hướng cố gắng trở lại làm việc hay thực hiện các hoạt động thể chất nặng nhọc hơn và bác sĩ tư vấn phải đưa ra những khuyến cáo chi tiết để họ chăm sóc cơ thể sau phẫu thuật, đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra suôn sẻ. Cùng với đó, họ được nhắc nhở không nên lạm dụng “dao kéo” quá đà. “Phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không sửa đổi bất cứ điều gì, nó chỉ tồn tại để giúp bạn cảm thấy tự tin và thoải mái hơn”, bác sĩ DelMauro nói thêm.

Sao nam công khai phẫu thuật thẩm mỹ

BandMan Kevo tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để có cơ bụng săn chắc như ý Instagram

Trước xu hướng phẫu thuật thẩm mỹ ở nam giới, việc các sao nam “trùng tu nhan sắc” cũng được nhiều người quan tâm.

Tháng 6.2022, nam rapper BandMan Kevo từng gây xôn xao khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Ngôi sao đến từ Chicago đã trải qua quy trình hút mỡ bụng và eo để tạo cơ bụng săn chắc đồng thời nâng mông kiểu Brazil. Kevo cho biết bản thân tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì đã tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn không giảm được mỡ bụng. Khi đã có được vẻ ngoài như mong muốn, anh cho biết mình vẫn duy trì chế độ tập luyện chăm chỉ để không trở lại trạng thái thừa mỡ bụng ban đầu.

Ngôi sao người Anh Liam Payne cũng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt góc cạnh kỳ lạ. Trong khi đó, “ông trùm” Simon Cowell khiến nhiều người quan ngại khi lộ rõ gương mặt biến dạng, đơ cứng được cho là hậu quả của việc lạm dụng các liệu pháp thẩm mỹ với nỗ lực trẻ hóa.