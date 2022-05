Ngắm dàn mỹ nhân nô nức thả dáng trên biển với bikini chào hè rực nắng

Nếu bạn muốn biết mẫu áo tắm, bikini nào đang là hot trend của mùa hè năm nay, hãy xem dàn người đẹp, fashionista đình đám hàng đầu làng mốt dưới đây lựa chọn kiểu nào nhé!

Chân dài người Mỹ Elli Scarborough chào hè bằng loạt bikini sắc màu tươi tắn trẻ trung hết nấc.

Người mẫu New Zealand Georgia Fowler diện bikini bèo nhún điệu đà thả dáng “gái một con” cực hot khoe đôi chân dài miên man.

Người đẹp 9X nóng bỏng Bella Banos phô diễn ba vòng bốc lửa trong những mẫu bikini cạp cao đầy khiêu khích.

Đi nghỉ mát ở Mexico đầy nắng gió, người đẹp Joy Corrigan pose dáng với body chuẩn không cần chỉnh khi diện bikini màu vàng chanh.





Thiên thần nội y kỳ cựu Alessandra Ambrosio quyến rũ tựa nữ thần với làn da nâu óng. Cô cũng chính là bà chủ của thương hiệu áo tắm đình đám GAL Floripa, trong ảnh người đẹp diện hai mẫu bikini màu đỏ bùng cháy và tím mộng mơ Very Peri.

Với các nàng mê phong cách thể thao cá tính, những mẫu bikini phong cách tối giản của Free People chắc chắn là gợi ý tuyệt vời.

Thương hiệu áo tắm đình đám Capittana giới thiệu những mẫu bikini họa tiết hoa nhí lãng mạn dễ thương.

Mỹ nhân áo tắm - biểu tượng gợi cảm Nam Phi Candice Swanepoel đẹp lộng lẫy và gợi cảm khó cưỡng giữa biển xanh cát trắng nắng vàng trong những mẫu bikini thương hiệu Tropic of C do chính cô thiết kế.



Nguồn: Vogue, Flair