Netizens Trung Quốc đồng loạt “khủng bố” Instagram của Park Shin Hye vì… mặc đồ hanbok

Ngày 12.2.2021 vừa qua, Park Shin Hye đã cập nhật Instagram của mình bằng bức ảnh nữ diễn viên mặc hanbok, một loại trang phục truyền thống của Hàn Quốc.

Điều này tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi thấy Park Shin Hye để hashtag #koreantraditionalclothes (trang phục truyền thống Hàn Quốc) trong mô tả bài viết, một bộ phận netizens Trung đã tỏ ra vô cùng tức giận vì họ cho rằng hanbok Hàn Quốc là đạo nhái từ một trang phục cổ của Trung Quốc.





Bên cạnh các bình luận chỉ trích của người Trung Quốc dưới bài đăng của Park Shin Hye, nhiều người Hàn Quốc cũng lên tiếng bênh vực nữ diễn viên và liên tục comment các hashtag #Koreantraditionalclothes, #HANBOK như một lời khẳng định văn hóa nước nhà.

Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Ngoài hanbok, cư dân mạng Trung Quốc đã nhiều lần tố những nét văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc là đạo nhái: từ tranh vẽ, bối cảnh kĩ xảo các bộ phim, thậm chí đến cả các vị thần.

Nguồn: Instagram ssinz7, phim Lovers Of The Red Sky, phim The Royal Tailor, Korea.net.