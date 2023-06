Nàng Vanessa làm trend makeup 'hắc hoá' lên ngôi, hội sao Hàn bắt kịp ngay

Tưởng đâu nhân vật chính là tâm điểm cho sự chú ý trong bộ phim, bất ngờ thay khi nhân vật phản diện - Vanessa do Jessica Alexander thủ vai lại gây được tiếng vang trong những giây phút đầu của teaser.

Nàng Vanessa làm đình đám trend makeup hắc hoá, hội sao Hàn kịp bắt trend

Ngoài nội dung và tạo hình, nhan sắc của nhân vật này cũng được khán giả chú ý với hình thể quyến rũ cùng đường nét khuôn mặt quá đỗi thu hút.

Điểm đáng chú ý là tạo hình phù thủy của nữ diễn viên bỗng chốc trở thành hot trend makeup được nhiều ngôi sao lẫn người hâm mộ thực hiện theo.

Lối trang điểm hắc hóa đầy ma mị tưởng đâu bị giới hạn trong những lễ hội hóa trang hay kiểu ăn mặc Gothic ám ảnh, người đẹp chứng minh sự sáng tạo trong thời trang qua chính cách tạo hình tài tình.

Điểm đặc trưng cho lối makeup này là tông mắt khói đầy bí ẩn cùng màu môi trầm.

Nổi bật có Jennie khi cô nàng cũng trưng dụng lối trang điểm này khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue tháng 7 năm 2023.

Ánh mắt sắc lẹm cùng thần thái kiêu sa, Jennie tỏa sáng tuyệt đối trong 4 set đồ đến từ thương hiệu Chanel.

Không chỉ có Jennie ghi điểm mà cả Han So Hee cũng lột xác hoàn toàn trong kiểu make up ma mị.

Tạm quên đi hình ảnh công chúa ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên hút hồn người nhìn trong ánh mắt đầy quyền lực trên nền mắt đậm đánh tràn viền gợi cảm.

Những mẫu trang phục với thiết kế đầm đen dài, hay set quần cạp cao cá tính được kết hợp ăn ý trong tạo hình mái tóc dài thướt tha.

Thế nhưng không phải cứ makeup hắc hóa sẽ đem lại hiệu ứng tốt. Trước đó không lâu, Song Hye Kyo nhận về nhiều khen chê trong tạo hình xuất hiện trên tạp chí Harper's Bazaar.



Màu mắt quá đậm cùng phấn mắt nước nhòe ra hai hàng mí, thần sắc của nữ diễn viên bỗng chốc bị dìm đi hẳn dù trang phục đến tạo hình quá chuẩn từ nhà mốt Fendi.

Quay trở lại với “phiên bản gốc”, Jessica Alexander tạo được dấu ấn trong những trang phục thường ngày lẫn sự kiện lớn. Điểm chung là tông make up hắc hóa với màu môi trầm cùng bộ đôi phấn mắt đen hoặc nâu.

Tuy theo kiểu phối mà phần phấn được tán ở đuôi hoặc đánh tràn viền để phù hợp với visual xuất hiện.

Nguồn hình ảnh: Instagram The Little Mermaid, Jessica Alexander, Song Hye Kyo, Han So Hee, Jennie