Nàng tiên cá Halle Bailey xinh đẹp trong bộ váy của NTK Việt

Trong sự kiện Cannes vừa qua nếu Phạm Băng Băng khiến giới truyền thông nói nhiều về những chiếc váy cô mặc tham dự LHP Cannes đến từ nhà thiết kế Chung Thanh Phong thì Halle Bailey cũng ưa chuộng mẫu thiết kế của Lê Thanh Hoà để tham gia “LIVE with Kelly and Mark” quảng bá cho bộ phim The Little Mermaid.

Nàng tiên cá Halle Bailey đầy xinh đẹp trong bộ váy của NTK Việt Nam.

Halle Bailey được biết đến là nàng tiên cá của Disney cùng phong cách thời trang đầy quyến rũ của mình. Khi tham dự sự kiện, cô nàng chọn cho mình một thiết kế nằm trong BST mới ra mắt gần đây “Shadow" của NTK Lê Thanh Hòa.

Với kiểu dáng croptop trễ vai, quây ngực kết hợp cùng chân váy cắt xẻ, cách điệu lạ mắt. Kỹ thuật xử lý chất liệu vải thủ công, thiết kế được thêu tạo hình họa tiết những bông hoa nối tiếp và cắt laser tạo hiệu ứng 3D đầy nổi bật.

Cùng nước da nâu khỏe khoắn kết hợp với một chiếc đầm trắng, giúp cô nàng tôn lên được bộ đồ tạo nên sự thu hút, ấn tượng.

Trước đây, cô nàng cũng từng diện một thiết kế khác có họa tiết kim loại bắt mắt của NTK Lê Thanh Hòa xuất hiện trên tạp chí Edition.

Quay lại với phong cách thời trang thường ngày của cô nàng, nàng tiên cá của chúng ta khá ưa chuộng những thiết kế táo bạo, giúp cô nàng khoe được vóc dáng của mình.

Một chiếc váy body trắng cùng họa tiết những đóa hoa vintage pha chút sự cổ điển. Có vẻ như nữ diễn viên khá ưa chuộng những set đồ có gam màu nổi bật, giúp tôn lên nước da của cô nàng.

Hay chiếc váy màu hồng được cắt xẻ đầy nóng bỏng đến từ nhà Dolce&Gabbana. Cổ váy khoét sâu, thiết kế ôm trọn vòng hai và ba. Chân váy xòe tạo sự bồng bềnh, thống nhất. Gam màu hồng cũng là một lựa chọn không tồi cho các cô nàng có nước da nâu khỏe khoắn.

Gam màu cam cũng là một lựa chọn thu hút cho các nàng có nước da nâu. Một chiếc váy body màu cam đơn giản, không có họa tiết nhưng lại mang đến sự nổi trội cho Halle Bailey.

Có thể nói, những mẫu thiết kế của các nhà thiết kế Việt Nam đang ngày càng được ưa chuộng và vươn tầm thế giới. Bên cạnh đó, thông qua một số phong cách thời trang của người đẹp Halle Bailey, cũng giúp những cô gái có nước da nâu khỏe khoắn lựa chọn cho mình những set đồ phù hợp.





Nguồn hình ảnh: Facebook Le Thanh Hoa; Instagram: Halle Bailey