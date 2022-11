Nàng thơ xứ Hàn Cha Jung Won diện street style đậm chất Pháp ở Paris

Nếu muốn cập nhật hot trend thời trang của các cô nàng gen Z hiện nay, chắc chắn không thể bỏ lỡ Instagram của nàng thơ Hàn Quốc Cha Jung Won.

Cha Jung Won sinh năm 1989, có vẻ ngoài và thần thái trẻ trung như mới đôi mươi. Cô từng đóng Wednesday 3:30 PM năm 2017 và Lawless Lawyer (Luật sư vô pháp) năm 2018, ngoài ra còn làm cameo (khách mời) trong phim Khi nàng say giấc - While You Were Sleeping có Bae Suzy và Lee Jong Suk đóng chính.

Debut màn ảnh từ năm 2012 nhưng cô gái trẻ lại được chú ý nhiều ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Thu hút đông đảo lượng fans theo dõi trang cá nhân, Cha Jung Won thường xuyên đăng tải những bức ảnh OOTD (outfit of the day - thời trang hằng ngày) với style đơn giản, thanh lịch và năng động, khỏe khoắn trẻ trung hợp xu hướng gen Z.





Là một trong những KOLs có sức ảnh hưởng với giới trẻ, hot blogger thời trang đình đám xứ Hàn Cha Jung Won thường xuyên được mời xuất hiện trong những bộ ảnh thời trang cực chất trên hàng loạt tạp chí đình đám, chụp quảng cáo cho Valentino, Miu Miu, dự sự kiện của Gucci…

Gần đây, nàng mẫu xinh đẹp đã có chuyến du ngoạn ở Paris chụp hình bộ sưu tập thu đông mới của thương hiệu nội địa Hàn Grove. Nàng thơ xứ kim chi thả dáng tự nhiên phóng khoáng trên những con phố nên thơ lãng mạn. Diện bộ sưu tập áo khoác mùa lạnh như trench coat màu tím oải hương hoặc ghi xám, blazer, cardigan len, áo khoác camel kiểu cổ điển, áo phao dáng ngắn mix cùng chân váy bút chì, quần jeans… đơn giản mà vẫn phù hợp cả khi đi chơi lẫn nơi công sở.

Đáng chú ý là những thiết kế áo khoác kiểu tiểu thư đầy nữ tính, cài cúc giữa tinh tế thanh lịch đậm chất Pháp, kết hợp với quần shorts len, chân váy ngắn xếp ly… vừa thời thượng lại giúp khoe đôi chân dài. Tạm quên những đôi giày cao gót điệu đà, với outfits kiểu này Cha Jung Won lựa chọn kết hợp cùng giày thể thao, sneakers, giày kiểu moka, oxford… đi cùng với tất cao màu trơn dài đến nửa bắp chân.



