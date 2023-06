Nâng ngực, thu nhỏ trán, hút mỡ, nâng mũi ... luôn được yêu thích

Thu gọn trán (phẫu thuật thu nhỏ đường chân tóc)



Hay còn gọi là hạ thấp đường chân tóc, là một quy trình phẫu thuật thẩm mỹ nhằm làm giảm độ cao của trán, để làm cho tỷ lệ khuôn mặt hài hòa hơn và đôi khi để điều trị chứng hói hoặc rụng tóc.

Đường chân tóc cao hoặc vầng trán rộng gây ra sự tự ti, thường dẫn đến việc người đó thử các kiểu tóc, đội mũ hoặc khăn quàng cổ để phù hợp với đường chân tóc của họ

Sử dụng các phụ kiện để che một phần khuôn mặt và đầu của bạn có thể gây mệt mỏi và lo lắng, năm 2023 mang đến xu hướng sửa chữa vĩnh viễn

Phẫu thuật thu nhỏ đường chân tóc làm giảm độ cao của trán bằng cách hạ thấp phần cấy tóc (hạ thấp đường trán), loại bỏ một dải da khỏi trán - để điều trị trán quá rộng, quá hình vòm hoặc trán to.

Quy trình đạt được tỷ lệ khuôn mặt cân đối hơn và tăng mật độ tóc ở trán

Bằng cách rạch một đường nhỏ dọc theo đường chân tóc, quy trình thu gọn trán được thực hiện bằng cách loại bỏ da thừa và kéo đường chân tóc xuống thấp hơn. Vết sẹo do vết rạch dễ dàng ẩn trong đường chân tóc, khiến đây là một giải pháp thay thế lý tưởng cho những bệnh nhân muốn thu hẹp diện mạo của trán.

Nâng ngực

Với hơn 300.000 ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm, nâng ngực là quy trình thẩm mỹ phổ biến nhất được thực hiện tại Hoa Kỳ.

Một ca phẫu thuật nâng ngực thành công tại Bệnh viện thẩm mỹ Nam An

Có nhiều lý do tại sao phụ nữ chọn phẫu thuật này. Phẫu thuật tái tạo sau phẫu thuật cắt bỏ vú và chỉnh sửa ngực không đối xứng là những lý do phổ biến để nâng ngực, nhưng lý do phổ biến nhất tiếp tục là tăng kích thước và thể tích của ngực.

Trước và sau phẫu thuật nâng ngực thành công tại Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á

Bệnh nhân không chỉ chọn kích thước và vị trí cấy ghép mà họ muốn, mà họ còn có thể làm việc với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ để xác định xem silicone hay nước muối là lựa chọn tốt nhất cho họ. Sự tùy chỉnh này cho phép phụ nữ đạt được các mục tiêu về cơ thể của họ - nghĩa là sẽ có nhiều quy trình nâng ngực hơn vào năm 2024.

Hút mỡ

Hút mỡ gần như phổ biến cùng phẫu thuật nâng ngực với khoảng 300.000 thủ thuật được thực hiện hằng năm.

Trong quy trình này, các chất béo tích tụ cứng đầu được loại bỏ thông qua một ống mỏng gọi là ống thông

Phương pháp này có thể được thực hiện trên một số khu vực của cơ thể, bao gồm: bụng, mông, đùi, cánh tay trên, mặt sau hông.

Ngoài phương pháp hút mỡ truyền thống, Lipo 360 đang ngày càng phổ biến và sẽ tiếp tục vào năm 2023. Thay vì nhắm mục tiêu vào một vùng duy nhất để loại bỏ chất béo, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ loại bỏ chất béo xung quanh chu vi của eo, bao gồm cả bụng trên và bụng dưới, hai bên và phía sau. Kết quả là một vòng eo được xác định rõ hơn và một hình bóng mượt mà hơn.

Nâng mũi

Tạo hình mũi, thường được gọi là “làm mũi,” là quy trình phẫu thuật tạo hình khuôn mặt phổ biến nhất, trung bình có khoảng 225.000 ca phẫu thuật hằng năm.

Một khách hàng cắt mí và nâng mũi thành công tại Viện thẩm mỹ La Ratio

Phẫu thuật định hình lại mũi này có thể làm giảm kích thước của mũi lớn hơn cũng như định hình lại mô và xương. Việc định hình lại mũi trong quá trình tạo hình mũi sẽ loại bỏ các vết sưng, thu hẹp lỗ mũi và định hình lại đầu mũi để có kích thước nhỏ hơn, mong muốn hơn.

Ngoài lợi ích thẩm mỹ của phẫu thuật nâng mũi, nhiều người chọn thực hiện thủ thuật này vì lợi ích sức khỏe

Sửa mũi có thể là một giải pháp hữu ích để sửa mũi gãy, sửa vách ngăn lệch và giúp bệnh nhân thở dễ dàng hơn, đặc biệt là trong khi ngủ, đó là lý do tại sao nó sẽ vẫn là một trong những quy trình phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất vào năm 2023.



Tạo hình môi bé - làm đẹp "em bé"

Mặc dù nam giới thường có xu hướng lớn tiếng nhất về việc không hài lòng với bộ phận sinh dục của mình, nhưng phụ nữ cũng có những bất an về diện mạo vùng kín của mình

Các quy trình phẫu thuật tạo hình môi âm hộ đang gia tăng vào những tháng đầu năm 2023 khi phụ nữ tiếp tục tìm kiếm những cách tốt nhất và hiệu quả nhất để cảm thấy thoải mái với cơ thể của mình. Trong phẫu thuật này, bác sĩ sẽ dùng dao mổ để cắt bỏ phần da thừa ở các nếp gấp của âm hộ. Đây là một quy trình phổ biến nằm trong xu hướng “mommy makeovers” hiện nay.



Theo: Vogue, northraleighplasticsurgery, Viện thẩm mỹ La Ratio, Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An