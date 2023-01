Năm Mão khai xuân cùng nhà thiết kế tuổi mèo

Nhiều quốc gia đón Tết Nguyên đán và chào đón năm mới theo bộ lịch 12 con giáp, tuy nhiên chỉ riêng Việt Nam có linh vật mèo. Đây là lý do để hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng muốn truyền tải sự đặc biệt qua hình ảnh chú mèo trên trang phục xuân. Họa tiết linh vật mèo Quý Mão vừa mang những nét đặc trưng của Việt Nam, vừa đáng yêu, mềm mỏng vừa tinh lanh.

Nhìn lại năm cũ đã qua, đâu là điều hai anh cảm thấy tự hào và muốn chia sẻ cùng bạn đọc trong những ngày đầu Xuân năm mới 2023?

Chúng tôi đã có một năm “comeback” khá ấn tượng - nếu những năm trước chỉ có trung bình 2 show cá nhân thì năm qua đã tổ chức thành công 3 show diễn là: Bình Minh, Vùng trời bình yên và Ký ức tuổi thơ. Tất cả đều tạo được tiếng vang và mang đậm dấu ấn sáng tạo đặc trưng. Đây cũng chính là cú hích để chúng tôi có thêm động lực thực hiện những dự định của năm 2023.

Được biết năm Quý Mão cũng là năm tuổi của anh Tú. Có phải vì thế nên họa tiết chú mèo trên trang phục mùa này của thương hiệu cũng thật trẻ trung và vui tươi?

Sự tươi vui, rực rỡ trên trang phục vốn đã là ADN trong mỗi thiết kế và họa tiết mèo của năm nay cũng không ngoại lệ. Tú và Son (NTK Đinh Trường Tùng) vẫn chọn lối cách điệu họa tiết linh vật. Riêng họa tiết mèo còn được giới thiệu trong BST Ký ức tuổi thơ nên được cài cắm nhiều hơn những “chất liệu trẻ” như đường nét, kiểu dáng, màu sắc cũng rực rỡ, tươi tắn hơn.

Hai anh bắt đầu truyền thống làm BST có hình ảnh linh vật của năm từ khi nào? Làm sao để mỗi năm hình ảnh linh vật đều mới lạ, đẹp, thu hút và phù hợp khi đặt trên trang phục?

Những thiết kế mang họa tiết linh vật thuộc bộ sưu tập đặc biệt và giới hạn mà VUNGOC&SON dành riêng cho khách hàng vào mỗi dịp Tết. Chúng tôi yêu thích sự rực rỡ nên muốn mang những hình thái, màu sắc mới vào trang phục du xuân. Không phải là họa tiết hoa cỏ rực rỡ đã quá quen mắt, chúng tôi muốn khai thác kiểu dáng cổ điển thanh lịch kết hợp với sự phá cách tếu táo ở màu sắc và họa tiết linh vật. Đây cũng chính là tinh thần vui sống “joie de vivre” cố hữu đã tạo nên dấu ấn thương hiệu trong 8 năm qua.

Hai anh có thể chia sẻ thêm về quá trình sáng tạo hình ảnh linh vật mèo năm Quý Mão trên trang phục Tết?

Khi đưa linh vật mèo lên các thiết kế, chúng tôi muốn truyền tải sự đặc biệt của nó, vì chỉ riêng Việt Nam có trong 12 con giáp. Vì vậy, họa tiết mèo cần có những đường nét đặc trưng rất Việt, gần gũi hơn. Đội ngũ sáng tạo đã dành cả năm để lên ý tưởng, phác thảo và chọn lựa từ hàng chục bản vẽ họa tiết khác nhau để có được phiên bản linh vật mèo vừa có sự đáng yêu, mềm mỏng lẫn tinh lanh. Thường chúng tôi bắt đầu cho dự án linh vật của năm vào đầu năm mới để trình làng các thiết kế với linh vật cho năm kế tiếp.

Dịp cuối năm 2022 có thể thấy rất nhiều vị khách nước ngoài mặc áo dài của hai anh trong một sự kiện ngoại giao của TP.HCM. Trước đó hai anh cũng nhiều lần chọn các địa điểm lịch sử của thành phố để chụp những bộ ảnh thời trang và tổ chức các show thời trang. Từ khi nào hai anh nhận về mình vai trò quảng bá du lịch thành phố qua thời trang?

Văn hóa - du lịch - nghệ thuật và con người là nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên. Chúng tôi đi nhiều, gặp nhiều và nhận ra Việt Nam có rất nhiều địa điểm đẹp nên những quyết định chụp bộ ảnh thời trang hay là fashion show ở đó cũng là một cách góp phần quảng bá vẻ đẹp nước nhà. Dần dà, như một cơ duyên, chúng tôi được biết đến nhiều hơn. Thiết kế trang phục áo dài cho các chính khách tham dự sự kiện ngoại giao là một trong số những vinh hạnh đó. Chúng tôi xem đây như là một phần sứ mệnh của mình: sáng tạo nghệ thuật đồng hành cùng sự lan tỏa văn hóa - du lịch. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh nhiều dự án mang đậm màu sắc văn hóa Việt để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.

Mọi thương hiệu đều “đổ xô” làm áo dài mùa Tết Nguyên đán nhưng hai anh chỉ làm áo dài nam. Lý do phía sau là gì?

Nhiều người nói đùa là các BST của Tú và Son dường như quá ưu ái phái nữ, khi những thiết kế cho nam giới khá khiêm tốn - chỉ dừng ở những set suit hay áo oversized cắt may phóng khoáng. Thế nên làm áo dài Tết cho nam giới có lẽ là “biệt đãi” cho những khách hàng nam đã yêu mến thương hiệu trong suốt một năm qua. (cười)

Kiểu dáng thiết kế chúng tôi vẫn luôn chuộng sự cơ bản, cổ điển, thanh lịch và áo dài Tết cũng không ngoại lệ. Điểm nhấn là ở đường cắt may kỹ thuật cao, tạo sự tinh tế trên đường nét, cộng với họa tiết, màu sắc tươi vui. Ngoài ra chúng tôi vẫn thiết kế áo dài nữ nhưng chỉ dành cho những khách hàng rất đặc biệt - như là lời cảm ơn và tri ân các chị đã luôn yêu thương và ủng hộ chúng tôi.

Hiếm thương hiệu Việt nào đủ sức để tổ chức đến 3 show thời trang/ năm, đặc biệt là show thời trang ở xa Sài Gòn. Đâu là cách để 2 anh cân bằng giữa sự lãng mạn, hào nhoáng của thế giới thời trang với việc đưa thương hiệu & doanh nghiệp đi qua những khó khăn chung của nền kinh tế, xã hội?

Ngay cả khi làm 1 hay 2 show/ năm thì áp lực tài chính và sáng tạo cũng không hề ít hơn. Nên việc làm được 3 show lớn năm nay, dù nằm trong kế hoạch, cũng là một thành quả ngoài mong đợi của cả đội ngũ. Chúng tôi luôn tâm niệm ấp ủ mơ mộng hết mình, làm hết mình bằng đam mê. Trộm vía, cứ như thế mà chúng tôi có được một năm 2022 mỹ mãn.

Còn kế hoạch cho năm mới 2023?

Chắc chắn sẽ có show diễn lớn với concept mới mẻ trong thời gian sắp tới. Anh Tú đang đang phân vân với rất nhiều ý tưởng. Chúng tôi thường nói đùa với nhau, nếu có sức thì mỗi năm đều muốn làm được 3, 4, 5 show thì mới có thể hiện thực hóa hết những concept mà anh Tú ấp ủ. Còn hiện tại chúng tôi dành thời gian đón năm mới cùng gia đình và bạn bè; sau đó sẽ trở lại để tiếp tục bắt đầu với các dự án mới trong năm 2023.

Nhân dịp năm mới, VUNGOC&SON mong ước các quý độc giả sẽ đón một năm 2023 với nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ có một năm Quý Mão thật nhiều may mắn và thành công! Chúc Thời Trang Trẻ - báo Thanh Niên một năm mới an khang thịnh thượng và vạn sự như ý!



Ảnh: NVCC