Nam giới đi nâng mũi liệu có làm mất đi vẻ nam tính vốn có?

Bác sĩ Lê Hành cho biết thêm, nam giới nói riêng và người tiêu dùng nói chung ngày càng hướng đến việc làm đẹp sớm, chống lão hóa sớm. Các biện pháp làm đẹp được nam giới ưa thích như làm mũi, chăm sóc da, cắt mí và cả phương pháp làm đẹp ít xâm lấn, không xâm lấn cùng được nam giới "ủng hộ" mạnh mẽ.

Nâng mũi cho nam có làm mất đi vẻ nam tính?

Tại BVTM Nam An, theo thống kê trung bình cứ có 10 ca thẩm mỹ mũi, sẽ có 1 ca nâng mũi cho nam. Tỷ lệ này được cho là đã cao hơn so với giai đoạn trước đây, cho thấy phái nam đã bắt đầu quan tâm hơn đến vẻ đẹp của mình. Vậy nâng mũi có làm mất đi vẻ nam tính?

Bác sĩ thẩm mỹ Đỗ Quang Khải đang tư vấn cho vị khách nam giới về các phương pháp nâng mũi phù hợp với khuôn mặt

Cấu trúc gương mặt người Á Đông phần lớn có phần sóng mũi thấp. Đây là đặc điểm khiến nhiều người không hài lòng do chiếc mũi là trung tâm chiếm 80% vẻ đẹp của khuôn mặt. Bất ngờ là gần đây, nhu cầu làm đẹp không chỉ dành riêng cho phái nữ, mà cánh mày râu đã quan tâm nhiều hơn đến vẻ bề ngoài của mình. Vì lẽ đó, các phương pháp nâng mũi nam giới ngày càng trở nên phổ biến.

Lựa chọn phương pháp nào là phù hợp?

Khuyết điểm thường gặp nhất ở phần mũi với nam giới chính là sóng mũi gồ, đầu mũi to thô, da mũi dày và xương mô cứng. Để khắc phục các khuyết điểm này và mang lại dáng mũi ưng ý cho khách hàng, theo bác sĩ Đỗ Quang Khải (Giám đốc chuyên môn tại BVTM Nam An) thông thường sẽ lựa chọn 1 trong 2 phương pháp:

Nâng mũi bọc sụn cho nam

Nâng mũi bọc sụn là phương pháp thẩm mỹ dành cho những ai sở hữu đầu mũi vừa đủ cao, sống mũi thấp, ngắn và không có quá nhiều khuyết điểm về bộ phận này.

Bác sĩ sẽ cấy ghép sống mũi nhân tạo để giúp nâng cao mũi. Bên cạnh đó, nếu cần thiết sẽ bao bọc một lớp sụn để bảo vệ đầu mũi.

Mũi đẹp chuẩn soái ca sau khi đã nâng mũi tại BV Thẩm mỹ Nam An, nhìn thẳng, nhìn ngang hay trực diện đều hoàn hảo không góc chết

Nâng mũi cấu trúc cho nam



Khác với nâng mũi bọc sụn, phương pháp nâng mũi cấu trúc phù hợp cho dáng mũi bị thấp, vẹo, gồ, đầu mũi ngắn, mũi thô to… Bác sĩ sẽ xác định kỹ lưỡng những điểm cần thay đổi để can thiệp cũng như tái cấu trúc lại toàn bộ chiếc mũi.

Bao gồm cả việc tạo hình lại trụ mũi, đưa vật liệu nâng cao sống mũi. Ngoài ra, bác sĩ còn có thể can thiệp xương, thu gọn cánh mũi hoặc lấy bớt mô.

Thêm một ca nâng mũi "chuẩn soái ca" do bác sỹ Khải và ê kíp thực hiện

Bên cạnh 2 phương pháp trên, các bạn có thể tham khảo và cân nhắc thêm những phương pháp nâng mũi cho nam khác như L Line, S Line… với công nghệ hiện đại, cho cánh mày râu dáng mũi đẹp chuẩn.

Vậy thực sự, nâng mũi có làm nam giới giảm bớt sức hút của phái mạnh?

Bác sĩ Khải chia sẻ thêm: "Công nghệ thẩm mỹ hiện đại ngày nay đã giúp cho nhiều cánh mày râu sở hữu được dáng mũi tự nhiên hơn, không chỉ khắc phục các khuyết điểm hiện có mà còn tôn lên sự góc cạnh, mạnh mẽ và sức hút của phái mạnh. Phương châm của tôi luôn là thẩm mỹ phải đủ và đúng chứ không lạm dụng".

Với công nghệ thẩm mỹ hiện đại ngày nay, nâng mũi nam cũng không còn quá xa lạ nhưng không phải ai cũng có thể thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Bạn không thể nâng mũi nếu như có tiền sử mắc các bệnh như máu khó đông, tiểu đường, tim mạch, huyết áp thấp... Tốt nhất, bạn nên kiểm tra khám sức khỏe tổng quát trước khi phẫu thuật.

Tiêu chuẩn dáng mũi đẹp tự nhiên dành cho nam giới

Bác sĩ Trung Võ (Giám đốc Viện thẩm mỹ La Ratio) cho biết: "Thông thường, chiếc mũi cao, thẳng, hài hòa với gương mặt được coi là tiêu chuẩn cho dáng mũi đẹp ở một người đàn ông".

Trong thị trường ngành thẩm mỹ hiện nay, nâng mũi nam đẹp hoàn hảo phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

Một vị khách hàng là nam giới với combo cắt mí, nâng mũi tại Viện thẩm mỹ La Ratio

Phần sống mũi cao, thẳng theo trục đối xứng gương mặt, không bị gồ ghề, không lệch vẹo.

Độ dài của mũi bằng khoảng 1/3 tổng chiều dài gương mặt.

Đỉnh mũi có độ cao bằng khoảng 1/3 chiều dài mũi.

Độ rộng của cánh mũi tương ứng 1/3 chiều dài mũi.

Tỉ lệ góc giữa mũi và môi khoảng 90 - 105 độ.

Tỉ lệ góc giữa mũi và trán khoảng từ 140 - 150 độ.

Dáng mũi khi nhìn góc nghiêng sẽ tạo thành hình chữ A tương đối cân.

Phần đầu mũi khi nhìn từ dưới lên sẽ tạo thành hình tam giác có các cạnh cong vừa phải, lỗ mũi hình hạt chanh.

Nam giới thích làm đẹp, điển hình là nâng mũi

Theo PGS.TS.BS Lê Hành, sau đại dịch Covid-19, ngành thẩm mỹ ở Việt Nam đã có sự thay đổi khi người dân nhận thấy được tầm quan trọng của sắc đẹp, sức khỏe toàn diện của bản thân. Vẻ đẹp bây giờ trở về với cá tính, vẻ đẹp riêng của từng người. Làm đẹp không còn là chuyện của riêng phái nữ, khi giờ đây cánh mày râu cũng rất quan tâm đến việc hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Bởi một vẻ ngoài hoàn hảo sẽ giúp người đàn ông tự tin thể hiện bản thân, bước qua mọi trở ngại để vươn tới thành công. Việc thẩm mỹ mũi nhiều người nghĩ rằng chỉ có phụ nữ mới có nhu cầu thực hiện, nhưng thực tế việc nâng mũi cho nam đang ngày càng được cánh mày râu ưa chuộng hơn.

Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, bác sĩ Lê Hành tại Triển lãm Quốc tế về ngành làm đẹp - Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam 2023 chia sẻ về việc làm đẹp của nam giới hiện nay



Còn theo bác sĩ Trung Võ, một số người còn e dè do quan niệm nâng mũi sẽ ảnh hưởng xấu tới tướng số nhưng cũng có rất nhiều người tin rằng nâng mũi sẽ thay đổi vận mệnh, khiến công việc thuận lợi, cuộc sống gia đình viên mãn hơn. Điều này phụ thuộc vào tâm lý mỗi người. Do đó bạn cần xem xét thật kỹ trước khi quyết định. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh việc nâng mũi làm ảnh hưởng tới tướng số con người. Các trường hợp bị gãy, dập mũi do tai nạn... được khuyên làm phẫu thuật nâng mũi thẩm mỹ để cải thiện khuyết điểm trên gương mặt.

Ảnh: BV Nam An, Thẩm mỹ Viện Ra Latio, Vietbeautyshow