Mỹ nhân xứ Hàn chọn đồ đi chơi golf cũng lắm công phu

Luôn đón đầu xu hướng mới, dàn người đẹp xứ kim chi diện loạt outfits chơi golf đắt giá độc lạ, thể hiện đẳng cấp thượng lưu sang chảnh. Nếu bạn muốn biến hình thành cô nàng teen girl trẻ trung nhí nhảnh hay một nữ golfer quyền lực gợi cảm quyến rũ trên sân cỏ, hãy tham khảo cách lên đồ của những mỹ nhân Hàn Quốc dưới đây.

Thời trang golf của “Nữ hoàng fashionista sân golf” Hyomin là những kiểu váy ngắn, váy xếp ly khoe khéo đôi chân thon dài. Cô thể hiện tài phối đồ hài hòa ton sur ton từ trang phục đến phụ kiện mũ, giày và tất.

Thành viên nhóm nhạc nữ đình đám xứ Hàn Girls' Generation, mỹ nữ cao 1m72 Choi Sooyoung như biến sân golf thành sàn diễn thời trang của riêng mình với loạt váy áo xinh yêu không thể tả, hầu hết với gam màu trơn nhã nhặn như ghi, xanh mint, be, nude… được mix đơn giản nhưng tôn dáng đẹp xuất sắc.





Combo mũ lưỡi trai nửa đầu, áo polo và chân váy xếp ly là outfit sang xịn mịn quen thuộc mang lại vẻ ngoài trẻ xinh năng động cho nữ diễn viên 40 tuổi Lee Min Jung - bà xã của tài tử Lee Byung Hun.

Dàn hot girl Woori, Kwon Yuri hay người đẹp Go Joon Hee của phim She was pretty cũng nổi bật không kém trên sân golf với đủ mọi phong cách, từ nữ sinh trung học dễ thương với áo gile len đến hình ảnh quý cô sang chảnh khi mặc áo khoác quilt những ngày se lạnh…

Dạo một vòng quanh Instagram, có thể thấy các cô gái trẻ Hàn Quốc đang nhập môn golf rộn ràng hơn bao giờ hết. Hội gái xinh đua nhau mặc đẹp trên sân cỏ cùng pose hình “sống ảo” tưng bừng vui hết cỡ.



Nguồn: Kpop, Instagram