Mỹ nhân Sài thành Helly Tống đẹp ngỡ ngàng trong tà áo dài nhung the Hà Nội

Chia sẻ với phóng viên, đại diện thương hiệu 21SIX cho biết: “BST Velvet Aodai des Arts là sự kết hợp giữa nét cổ điển mang tính truyền thống vừa đượm vẻ sang trọng, kiêu sa nhờ chất liệu nhung the lại vừa hiện đại nhờ thiết kế, sáng tạo trên phom dáng, kiểu cách. Tất cả nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Á Đông…”.

Nhung the từ xa xưa vốn được coi là một loại vải gắn liền với sự sang trọng, đậm chất cổ điển được những người phụ nữ Việt cổ rất ưa chuộng. Khác với các loại vải nhung thông thường - dày và nặng, nhung the có đặc tính mềm mại, êm nhẹ và ấm áp, rất hợp với tiết trời cuối đông, đầu xuân như Tết Nguyên đán. Đó là lý do vì sao, khi may những loại trang phục cho mùa Tết, dịp lễ hội người ta hay nghĩ đến chất liệu này.

Chất liệu nhung the tỏa sáng lấp lánh như viên ngọc nhưng lại chẳng hề phô trương, giúp người mặc tôn lên được vẻ quý phái, kiêu kỳ của mình một cách tinh tế. Khoác lên những sản phẩm làm từ nhung the là vẻ đài các, kiêu sa của các cô gái hiển hiện rõ ràng.

Ở BST Velvet Aodai des Arts, NTK thương hiệu đã thổi hơi thở hiện đại vào từng thước vải nhung mềm mại, mang đến cho các cô gái những thiết kế áo dài thướt tha. Trên từng nếp áo, các công đoạn trong quá trình thiết kế dường như rất được chăm chút. Sự kỳ công, chính là một phần không thể thiếu khi làm nên những sản phẩm cao cấp, truyền thống.





Không chỉ thế, trên từng sản phẩm của BST mùa Tết mang đậm phong vị Hà thành, các tà áo dài được thực hiện hoàn toàn thủ công: Đính cườm, pha lê rất tỉ mỉ để tôn thêm vẻ đẹp lung linh, rạng rỡ của người mặc.

Cô gái sẽ vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn với những gam màu như tím hồng, đỏ đô phù hợp mùa lễ hội cuối năm và đầu xuân năm mới, lại càng thêm kiêu sa, cuốn hút với thiết kế áo dài gam màu xanh ngọc lục bảo - emerald độc đáo…

Hay nhẹ nhàng, mềm mại như những cánh hoa với thiết kế áo dài tơ óng in họa tiết những bông hoa tươi tắn. “Để khắc họa rõ nét tinh thần của BST Velvet Aodai des Arts, 21SIX đã hợp tác cùng Helly Tống để thực hiện bộ ảnh Áo dài Tết 2022”, đại diện của 21SIX chia sẻ thêm về mỹ nhân Sài thành.

Helly Tống là một trong không nhiều các mỹ nhân thế hệ 9X sở hữu nét đẹp thanh lịch, trang nhã, sang trọng, đậm chất Á Đông và là gương mặt yêu thích trên các tạp chí lớn với những bộ ảnh mang tính thời trang và nghệ thuật cao. Bên cạnh đó, Helly Tống còn được biết đến là biểu tượng của vẻ đẹp an nhiên, sâu sắc, tinh tế không phô trương đúng với tinh thần của các BST thời trang mùa Tết.



Stylist: Sandy Doan

Ảnh: Mr.lee

Sản xuất: Emy Nguyen

Phụ kiện: Threetrees Jewelry

Chụp tại: La Siesta Premium Hang Be Hotel

Người mẫu: Helly Tống