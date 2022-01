Muốn cải thiện sức khỏe bạn phải đến những điểm nghỉ dưỡng này năm 2022

Một cuộc khảo sát gần đây từ American Express cho thấy 68% du khách trên thế giới có khả năng lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của họ để cải thiện sức khỏe. Trong khoảng một năm trở lại đây, có rất nhiều khách sạn và spa chăm sóc sức khỏe mới được khai trương trên khắp thế giới, tất cả đều đáp ứng nhu cầu được nghỉ ngơi và thư giãn của du khách. Dưới đây là những điểm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe mới tốt nhất mà bạn nên đặt từ bây giờ. Không chỉ những nơi nghỉ ngơi ở vùng nhiệt đới mà còn cả những chuyến phiêu lưu trên núi, để bạn có thể thưởng cho bản thân mình vào năm 2022.

Nơi tốt nhất cho một liều vitamin D: The Standard, Hua Hin, Thái Lan

Hua Hin, một thành phố biển chỉ cách Bangkok nhộn nhịp vài giờ đi xe. Nơi nghỉ The Standard's đầu tiên ở Thái Lan có tất cả các dịch vụ thông thường mà thương hiệu vui tươi nổi tiếng, từ lối trang trí đầy màu sắc đến khung cảnh hồ bơi sống động. Spa tập trung vào y học tổng hợp, tập trung vào thiền định, phương pháp thở và các phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng (suy nghĩ về nghi lễ bát âm rung động và tinh dầu pha lê và thạch anh). Tất nhiên, liệu pháp mát xa lấy cảm hứng từ Thái Lan cũng là một điểm nổi bật, mặc dù liệu pháp nổi bật nhất định phải thử là DIY Mud Lounge, nơi bạn ngâm mình với đất sét tẩm tinh dầu chữa bệnh và tắm nắng trên bãi cỏ riêng bên bãi biển. Và để có trải nghiệm thể dục Thái thực sự, hãy đến phòng tập thể dục, nơi có đủ loại lớp tập luyện do các huấn luyện viên địa phương dạy, từ quyền anh Muay Thái đến thái cực quyền.

Kỳ nghỉ trong rừng nhiệt đới: Giếng ở Hacienda AltaGracia, Costa Rica

Đất nước này nổi tiếng thế giới về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sang trọng, và The Well ở Hacienda AltaGracia chắc chắn phù hợp với hóa đơn. Là sự hợp tác giữa trung tâm chăm sóc sức khỏe The Well và Auberge Resorts được yêu thích tại thành phố New York, khu nghỉ dưỡng sức khỏe mới khai trương vào tháng 11.2021. Nằm giữa 180 mẫu rừng nhiệt đới tươi tốt của Costa Rica khóa tu cung cấp sự pha trộn cao cấp giữa các liệu pháp phương đông và phương tây, từ chữa bệnh bằng năng lượng đến tắm cồng chiêng mặt trăng đến chăm sóc da mặt đến thiền định bên sông tại một dòng suối gần đó.

Tất cả các liệu pháp đều bắt đầu với liệu pháp làm sạch bằng đất sét địa phương và tẩy tế bào chết bằng thảo dược tại khu nghỉ dưỡng, Casa de Agua, một phòng thư giãn kiểu nhà kính đầy nắng nhìn ra tán cây bao phủ bên dưới. Mặc dù chỉ cần ngâm mình trong casita là đủ để bạn cảm thấy hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên, nhưng khu nghỉ mát này cũng cung cấp rất nhiều chuyến du ngoạn có hướng dẫn viên để giúp bạn khám phá khu rừng nhiệt đới xung quanh và động vật hoang dã, bao gồm cả buổi ngắm sao do một nhà chiêm tinh địa phương hướng dẫn.

Nơi tốt nhất để cai nghiện kỹ thuật số: Willka T'ika Wellness Retreat, Peru

Đôi khi bạn chỉ cần ngắt kết nối và Willka T'ikalà một trong những điểm tuyệt vời nhất trên thế giới để làm điều đó. Nằm ở thung lũng thiêng liêng của người Inca ở Peru, gần Machu Picchu và các di tích cổ khác, khách sạn được bao quanh bởi dãy núi Andes và được tạo ra một phần để tôn vinh Pachamama, vị thần Andean đại diện cho Mẹ Trái đất. Với sự tập trung mạnh mẽ vào thiên nhiên như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Willka T'ika không có TV hoặc điện thoại trong phòng mà chỉ cung cấp Wifi ở những khu vực được chỉ định hoàn hảo cho việc cai nghiện kỹ thuật số hồi sinh tâm hồn.

Kể từ khi mở cửa vào năm 1995, họ đã tung ra một chương trình “Sức khỏe thiết yếu” kéo dài bảy ngày mới vào đầu năm nay, được thiết kế để giúp bạn phục hồi cơ thể, tâm trí và linh hồn trong thời kỳ đại dịch khó khăn. Mỗi ngày của chương trình nhắm mục tiêu vào một trong bảy luân xa, hoặc trung tâm năng lượng, của cơ thể con người thông qua các buổi lễ chữa bệnh truyền thống của Andean, bữa ăn chay từ trang trại đến bàn ăn, nước trái cây và trà tăng cường miễn dịch, yoga, đi bộ đường dài ngoạn mục và dành thời gian cho vườn bảy luân xa. Đừng bỏ lỡ buổi đọc lá coca với Layka.

Nơi tốt nhất để ngâm mình chữa bệnh: Sky Lagoon, Iceland

Sky Lagoon khai trương vào tháng 3.2021, được xây dựng vào một vách đá chỉ cách thị trấn Reykjavik 15 phút và nhằm tôn vinh văn hoá tắm của Iceland. Sky Lagoon ôm trọn vùng nước địa nhiệt của đất nước nhưng nó cũng có dòng chăm sóc da đặc trưng của riêng mình và cung cấp tầm nhìn bao quát ra Đại Tây Dương từ hồ bơi vô cực ngoạn mục.

Liệu pháp để có được ở đây là bảy bước nghi lễ, đưa bạn qua một loạt các trải nghiệm tắm truyền thống, từ một hồ bơi sông băng lạnh giá đến phòng xông hơi khô sáng cho đến tắm thác nước ấm, tất cả đều mang lại cho bạn cảm giác nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, sạch sẽ hơn và phiên bản trẻ hóa hơn trong con người cũ của bạn. Nếu đi sớm, bạn có thể bắt gặp Bắc Cực quang khi đang ở đó mùa cao điểm ngắm cảnh ở Iceland là từ tháng 10 đến tháng 2.





Nơi tốt nhất cho một kỳ nghỉ bên bờ biển: Gurney's Montauk Resort & Seawater Spa, New York

Vào tháng 3.2022, Gurney's sẽ hoạt động trở lại với một nâng cấp toàn diện, một spa nước biển mới được tân trang lại. Được thiết kế với sự trợ giúp của Alonso Balaguer Designs, người được biết đến nhiều nhất với tư cách là người tạo ra nhà tắm cổ Aire nổi tiếng ở Manhattan, spa 30.000 foot sẽ mang đến cảm giác giống nhà tắm La Mã. Các nâng cấp bao gồm phòng thư giãn chung, phòng xông hơi ướt ngâm bạch đàn, băng ghế đá nóng, phòng xông hơi khô truyền thống và bốn hồ bơi mới lấy cảm hứng từ nhà tắm: một bể sục, một bồn tắm sinh lực, một ngâm mình trong bể ngâm rất lạnh và tắm nước mát.

Các phòng trị liệu cũng đang có một sự thay đổi lớn, có không gian trong nhà, ngoài trời mới cho phép bạn cảm nhận không khí biển mát lạnh trên làn da của mình khi bạn đang được chăm sóc. Ngay cả hồ bơi nước mặn được nuôi bằng nước biển, hồ bơi duy nhất thuộc loại này ở bờ Đông cũng đang được nâng cấp để phù hợp với phần còn lại của diện mạo mới của spa.

Nơi tốt nhất để tìm hiểu kiến ​​thức cổ xưa: Etéreo, Auberge Resorts Collection, Mexico

Thực đơn spa ở đây bao gồm quấn đất sét Maya khử độc, mát xa kết hợp đá chữa bệnh thiêng liêng của người Maya và “nghi lễ thanh lọc năng lượng” sử dụng tinh thể Maya, kim loại, rung động, khói mờ và các loại thảo mộc địa phương được biết đến với đặc tính thần bí của chúng. Nơi nghỉ này cũng cung cấp các lớp học và hội thảo nấu ăn truyền thống cũng như các nghi lễ tâm linh hàng tuần do thầy cúng trong nhà, Yaotekatl, người sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các tập tục của người Maya cổ đại.

Thiền định về lửa khi hoàng hôn bên bờ biển đặc biệt có tác dụng biến đổi, vì người Maya coi lửa là cầu nối giữa cõi trần gian và cõi trần thế khác. Tập hợp xung quanh ngọn lửa để nhận được lời chúc từ Yaotekatl, sau đó đắp mình trong đất sét của người Maya địa phương để kết nối với trái đất trước khi xả hơi trong đại dương dưới ánh trăng. Để có thêm các bài học văn hóa, hãy nhớ ghé thăm một số di tích gần đó, khách sạn cung cấp một chuyến đi có hướng dẫn viên đến thành phố cổ Chichen Itza, hoặc bạn có thể thuê xe hơi và tự đi.

Nơi tốt nhất cho giấc ngủ: Bãi biển Rosewood Miramar, California

Rosewood đang tung ra một chương trình chăm sóc sức khỏe toàn cầu mới tập trung vào việc nghỉ ngơi có tên là Giả kim thuật của giấc ngủ. Được thiết kế đặc biệt để thúc đẩy sự nghỉ ngơi chất lượng, chương trình có cái nhìn tổng thể 360 độ về giấc ngủ và cung cấp tất cả các loại phương pháp điều trị và hoạt động nhắm mục tiêu đến các khu vực khác nhau ảnh hưởng đến thói quen trước khi đi ngủ của bạn. Từ các phương pháp điều trị gây ngủ như mát xa CBD, tư vấn dinh dưỡng để giúp bạn tìm hiểu thực phẩm nào ảnh hưởng đến giấc ngủ nhiều nhất, đến các hoạt động vận động nặng nhằm điều chỉnh nhịp sinh học của bạn (hãy nghĩ rằng yoga chào mặt trời để giúp sản xuất melatonin điều chỉnh giấc ngủ và thiền giải phóng giấc ngủ để thư giãn, ổn định cơ thể và tâm trí của bạn).

Nơi tốt nhất cho quá trình chuyển đổi nhiệt đới: BodyHoliday, St. Lucia

Nhờ những bãi biển hoang sơ và làn nước trong xanh như ngọc, St. Lucia đã là một địa điểm khá vững chắc để bạn giải tỏa tâm trí và cảm thấy bình yên. Hãy đến BodyHoliday, spa điểm đến đầu tiên của vùng Caribê và là một trong những nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất. Khách sạn ra mắt bốn chương trình chăm sóc sức khỏe mới để đối phó với đại dịch: chương trình tăng cường khả năng miễn dịch của bạn (tập trung vào phòng bệnh hơn chữa bệnh), chương trình điều dưỡng Covid-19 (dành cho những người sống sót sau Covid-19), chương trình phục hồi sức khỏe (được thiết kế để giúp bạn trở lại khu vực chăm sóc sức khỏe và chương trình phúc lợi của công ty (tập trung vào những người bị kiệt sức).

Mỗi chương trình nghỉ dưỡng có thể kéo dài từ 5, 7, 14 hoặc 21 ngày và có thể tùy chỉnh với một loạt các phương pháp điều trị kết hợp như bơi lội dưới biển, đạp xe, bóng chuyền bãi biển, thái cực quyền, Reiki, các liệu pháp Ayurvedic, chữa bệnh kiểu Bhutan , tụng kinh, liệu pháp thôi miên, dinh dưỡng toàn diện... Các chương trình đều bao gồm tham vấn với các chuyên gia, tất cả phụ thuộc vào mục tiêu của bạn là gì?



Theo: Vogue, Icelandair, Unnamedproject