Minh Khắc và dàn trai đẹp khoe cơ bụng tại show thời trang của NTK Hào Trương

Bộ sưu tập Resort 2022 - Summer For Boys mang màu sắc trẻ trung, tươi tắn đậm hơi thở mùa hè vừa được giới thiệu ra mắt tối 12.5 qua phần trình diễn của dàn trai đẹp bước ra từ các cuộc thi gần đây như: Minh Khắc, Stephen Nguyễn, Thế Duy, Lừng Nguyễn...

Nguyễn Minh Khắc, chàng trai vừa giành ngôi Á quân 1 The Next Gentleman với gương mặt góc cạnh đậm chất nam tính, vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh đã giúp tôn vinh những nét đặc sắc trong thiết kế.

Nhà thiết kế cho biết anh chú ý đến Minh Khắc từ cuộc thi quý ông gần đây nên đã ngỏ ý mời nam người mẫu làm vedette cho BST Summer 2022. NTK đánh giá hình thể và gương mặt của chàng Á quân vô cùng phù hợp với ý tưởng sáng tạo của BST của mình.

Ngoài Minh Khắc, dàn mẫu trình diễn còn có những gương mặt trẻ đình đám trong làng thời trang gần đây như: Lừng Nguyễn, Stephen Nguyễn (Quán quân The Next Face), Thế Duy (Top 5 The Next Face)...

NTK mong muốn truyền tải thông điệp Love your body, be yourself đến với công chúng thông qua bộ sưu tập lần này. Theo anh, khi đến với thời trang, mỗi cá nhân đều có thể lựa chọn sự tự do, thoải mái và tự tin thể hiện chính mình.

Đúng với tinh thần mùa hè rực lửa, cuồng nhiệt, những trang phục xuất hiện trong BST đều được lấy cảm hứng từ vùng sa mạc oi bức, chói chang.

Ngoài những tông màu ấm nóng như nâu, cam, hồng, đỏ, NTK còn mang gam màu beige trẻ trung, năng động và thời thượng vào BST. Có đến hơn 50% số trang phục ra mắt dịp này đều mang màu sắc trendy này.





Để hoàn thành được dự án lần này một cách hoàn hảo, NTK 9X đã gặp áp lực vô cùng lớn về thời gian. Anh gần như phải chạy đua với thời gian để có thể đẩy nhanh tiến độ thiết kế và sản xuất mới có thể ra mắt BST đúng vào thời gian dự kiến. NTK tiết lộ đã phải tạm ngưng công việc tại một thương hiệu thời trang lớn để toàn tâm toàn ý chăm lo cho dự án cá nhân.

Hào Trương là một trong những NTK trẻ tài năng trong làng thời trang Việt. Sinh năm 1997, nhà thiết kế quê Cà Mau theo đuổi công việc thiết kế thời trang từ năm 2015 - khi bắt đầu theo học tại trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Ngay từ thời gian đầu mới chập chững vào nghề, anh đã định hình phong cách thiết kế đi theo các tiêu chí tối giản, thanh lịch và phá cấu trúc (deconstruction). Sau bộ sưu tập đầu tay Summer For Boys, anh dự kiến ra mắt bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội vào tháng 9.2022 và BST Tết vào đầu năm mới 2021.



Ảnh: NVCC