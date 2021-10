Mẹo phối trang phục cho nàng da ngăm từ blogger thời trang Tamu McPherson

Tamu McPherson nổi tiếng với trang blog All the Pretty Birds. Sinh ra tại Jamaica, một quốc đảo thuộc vùng Caribe, Tamu McPherson có làn da ngăm đặc trưng và mái tóc xoăn xù. Cô lớn lên tại New York, Mỹ cùng gia đình và bắt đầu phát triển sự nghiệp từ vai trò của một nhiếp ảnh gia chụp ảnh thời trang đường phố. Hiện tại, nữ blogger thời trang đang sống cùng gia đình tại thủ đô Milan, Ý.

Tamu McPherson không e ngại bất cứ màu sắc nào. Cô còn đặc biệt yêu thích các gam màu nổi và họa tiết bắt mắt. Cách phối trang phục của Tamu mang đến cho người hâm mộ cảm hứng sáng tạo mới mẻ từ chính những items thời trang cơ bản như: Blazer, áo sơ mi, váy bút chì, quần ống loe, áo dệt kim...

Các gam màu rực rỡ như: Vàng neon, xanh lá neon, cam tươi, tím... được các influencer trên thế giới lăng xê như là trào lưu nổi bật nhất của năm 2021 và Tamu McPherson thể hiện cách phối sáng tạo, độc đáo.





Tamu McPherson xuất hiện ở nhiều tuần lễ thời trang cao cấp như Paris, Milan, New York Fashion Week... Cô bắt đầu làm việc với các thương hiệu danh tiếng từ năm 2013 và là một trong số ít những người sáng tạo da màu thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn cũng như các chiến dịch thời trang.

Trong khi phần lớn các influencer sở hữu làn da trắng hoặc dùng công nghệ để làn da sáng màu hơn khi chụp ảnh thì vẻ đẹp từ làn da ngăm tự nhiên của Tamu McPherson cho thấy sự khỏe mạnh. Cách phối trang phục đơn giản mà tinh tế của cô giúp phần đông các cô gái có thể ứng dụng cho bản thân.

Chẳng ai còn để ý đến làn da ngăm của các cô gái khi họ phối trang phục duyên dáng và chuyên nghiệp như Tamu McPherson. Mỗi oufit của Tamu chính là một "công thức chuẩn" để nàng "bỏ túi" và dành dùng dần.



Ảnh: Instagram NV