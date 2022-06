Mẹo giảm cân, duy trì vóc dáng như ý nhờ chế độ ăn theo nhóm máu

Chế độ ăn theo nhóm máu giúp giảm cân này được phát triển bởi tiến sĩ D’Adamo. Ông đã cho ra mắt một cuốn sách năm 1996 với tựa đề Eat Right For Your Type. Theo tiến sĩ D’Adamo, chế độ ăn theo nhóm máu giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, đốt mỡ thừa hiệu quả và phòng ngừa nhiều nguy cơ bệnh tật.

1. Nhóm máu O

Những người thuộc nhóm máu O có nhiều axit trong dạ dày, khiến họ tiêu hóa các loại thịt tốt hơn các nhóm máu khác. Thực phẩm phù hợp với người nhóm máu O là hải sản, các loại hạt, thịt bò nạc, thịt cừu, thịt gà. Những loại rau xanh giàu vitamin K như cải xoăn, đều rất tốt cho người nhóm máu O. Nhóm máu O thuộc tạng người trao đổi chất chậm, nếu trong bữa ăn ăn quá nhiều thức ăn khó tiêu hóa, nhiều năng lượng sẽ dễ bị tăng cân.

Hoạt động thể chất phù hợp với người nhóm O nên là các hoạt động tăng cường tim mạch hoặc hoạt động ra nhiều mồ hôi như: Đấm bốc, đạp xe, bóng rổ, đi bộ nhanh.

2. Nhóm máu A

Đối với những người thuộc nhóm máu A, họ tiết ra hormone căng thẳng dễ dàng hơn các nhóm máu khác. Vấn đề duy nhất chính là quá trình tiêu hóa và chuyển hóa protein động vật không được tốt lắm. Ngược lại, do có hàm lượng acid clohydric trong dạ dày thấp giúp xử lý carbohydrate rất tốt nhưng khó tiêu hóa thức ăn, đặc biệt là protein trong thịt. Chú trọng ăn các loại rau lá xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt. Các thực phẩm nên hạn chế với người nhóm máu A là cá và thịt gia cầm.

Đối với loại hình thể dục thì những người thuộc nhóm máu A cần nhẹ nhàng, thoải mái, không căng thẳng quá mức gây căng thẳng cộng với yoga, đi bộ nhanh, khiêu vũ, bơi lội, hoặc các bài tập nhịp điệu đơn giản sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn.

3. Nhóm máu B

Người nhóm máu B có hệ tiêu hóa hoạt động tốt nên họ có thể ăn nhiều loại thức ăn. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều, bạn cũng rất dễ tăng cân. Thức ăn phù hợp với người nhóm B nên tập trung ăn đủ 5 nhóm là rau lá xanh, trái cây, cá, đậu hạt, ngũ cốc. Tránh ăn thịt gia cầm và thức ăn có nhiều chất béo.





Hoạt động thể dục phù hợp với những người thuộc nhóm máu này là các bài tập không quá sức. Tập trung vào các chuyển động như: Chạy, bơi lội, đạp xe, quần vợt hoặc bóng rổ.

4. Nhóm máu AB

Người nhóm máu AB được coi là con lai giữa nhóm máu A và nhóm máu B. Lựa chọn thực phẩm cũng tương tự như đối với cả hai nhóm máu nhưng phải ăn đúng lượng. Tập trung vào chế độ ăn chay, rau lá xanh, hoa quả dễ tiêu, nhiều chất xơ. Quá trình trao đổi chất chậm đi khiến cơ thể nhanh bị lão hóa. Bên cạnh đó, những người thuộc nhóm máu AB thường gặp vấn đề trong sinh sản, có nguy cơ bệnh tiểu đường khá cao. Để tránh vấn đề này, Tiến sĩ D’Adamo đưa ra lời khuyên nên tránh sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Các bài tập thể dục cho người nhóm máu AB có rất nhiều loại cho bạn lựa chọn, cho dù đó là thể dục nhịp điệu, nâng tạ, đạp xe, đi bộ nhanh hay bất kỳ hoạt động nào giúp kéo căng cơ bắp của bạn. Những bài tập này sẽ giúp người thuộc nhóm máu AB có một sức khỏe tốt và sự cân bằng.

Thực đơn này sẽ không phù hợp với các liệu trình trị liệu nếu như bạn đang mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, gout... Do vậy trước khi quyết định áp dụng chế độ ăn uống theo nhóm máu, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ.

Chế độ ăn uống theo nhóm máu giúp bạn chủ động hơn trong việc lựa chọn cũng như chế biến các món ăn theo sở thích, khẩu vị riêng của mình. Ngoài ra, đó cũng là một chế độ ăn uống khoa học, vừa giúp bạn giảm cân thành công có vóc dáng đẹp lại vừa đảm bảo về mặt sức khỏe.



Theo: Vogue, Healthline