Mặt nạ vàng ấn tượng của beauty blogger Việt dự Paris Haute Couture Week 2023

Gen Z chia sẻ outfit của anh được lên ý tưởng từ nhân vật Gold Experience trong bộ truyện tranh Anime Jojo Bizarre Adventure kết hợp với tinh thần của bộ sưu tập Haute Couture 2021 của Schiaparelli.

Outfit là sự kết hợp đa điểm nhấn từ corset ôm sát, chất liệu ren và 2 cánh tay phồng. Ấn tượng nhất chính là lớp makeup phủ vàng - từng miếng golden mask được phủ lên khuôn mặt một cách tỉ mỉ công phu, kết hợp với mái tóc mulet làm nổi bật tính châu Á và ý niệm sở thích về nhân vật anime của 9X.

Phụ kiện đeo cổ ấn tượng ton sur ton với lớp makeup

Call Me Duy gây ấn tượng với look đầu tiên dự tuần lễ thời trang Haute Couture Paris 2023 khi sử dụng trang phục của NTK trẻ Châu Thanh Xuân và phụ kiện của NTK Ngô Mạnh Đông - những cái tên trẻ của thời trang Việt Nam.

Bên cạnh những show diễn dành cho phân khúc ready to wear (trang phục may sẵn) thì một trong những sự kiện được giới mộ điệu mong ngóng nhất trong những tuần lễ thời trang chính là loạt show thuộc phân khúc Haute Couture. Đây là dòng thời trang cao cấp, với những thiết kế sở hữu chất liệu thượng hạng, vừa vặn với người mặc và được may riêng bằng tay bởi những người thợ với nhiều năm kinh nghiệm. Những show diễn Haute Couture dù không có quy mô “khủng” nhưng luôn khiến fan ngóng trông vì tính tinh hoa, cầu kỳ.

Paris Haute Couture Week Fall/ Winter 2023 - Tuần lễ thời trang cao cấp Paris mùa Thu Đông 2023 diễn ra từ ngày 3 - 6.7 với hơn 30 show diễn đến từ những nhà mốt hàng đầu thế giới.

Call Me Duy tên thật là Vũ Duy, sinh năm 1997. Anh được biết đến với vai trò một beauty blogger với hơn 540 nghìn người theo dõi trên YouTube, 512 nghìn followers trên TikTok và gần 150 nghìn followers trên Facebook. 9X từng giành ngôi quán quân chương trình thực tế KOC Vietnam 2022, KOL Tài năng 2020..., là gương mặt uy tín trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp.

Bên cạnh đam mê ở mảng beauty, anh còn cực kì yêu thích thời trang và sở hữu phong cách khác biệt. Dù là trang phục street style, trang phục dự sự kiện hay trang phục đời thường, 9X cũng luôn có những cách mix & match rất cá tính, mang đặc trưng riêng.

Lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang cao cấp Paris 2023, nam beauty blogger có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh mang theo 10 vali hành lí nặng hơn 200 kg với vô số item thời trang hot, nhiều outfit “nặng đô”, những món hàng hiệu xa xỉ như chiếc túi Chanel Sphere Minaudiere phiên bản giới hạn (trị giá gần 350 triệu đồng) hay chiếc Sac Lady Dior được khắc tên riêng...

Không những vậy, anh chàng còn mang theo cả ê kíp từ Việt Nam sang cùng mình. Đồng thời liên hệ thêm những talent trong nhiều lĩnh vực ở tại Paris nhằm hỗ trợ bản thân trong hành trình tham gia các show diễn. Đây cũng chính là cách làm tương tự của những cái tên từng gây sốt tại những mùa Fashion Week trước như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Khánh Linh (Cô Em Trendy)...

9X tâm sự dù hoạt động tích cực và sôi nổi trong lĩnh vực làm đẹp nhiều năm liền nhưng anh vẫn luôn ao ước và không ngừng phấn đấu, phát triển bản thân để chạm đến đam mê thời trang. Anh đã liên tục thử thách bản thân, thoát khỏi vùng an toàn bằng cách thực hiện các dự án, video clip kết hợp giữa thế mạnh làm đẹp và thời trang. Hướng phát triển mới của anh dần được khán giả đón nhận nhờ nội dung chất lượng, tinh thần truyền tải tích cực và đặc biệt là phong cách ăn mặc cá tính, có gu riêng độc đáo.

Trong khoảng thời gian diễn ra Paris Haute Couture Week Fall/ Winter 2023, 9X có lịch trình tham dự nhiều show diễn lớn như Schiaparelli, Dior, Chanel, Balenciaga... Ngoài ê kíp từ Việt Nam, anh còn được sự hỗ trợ của ThyThu Paris, một nhân vật có bề dày kinh nghiệm hợp tác chiến lược cùng nhiều thương hiệu thế giới đồng hành hỗ trợ.

Khi thăm thú và mua sắm tại Pháp, Call Me Duy có dịp gặp gỡ và chia sẻ cùng ông Cédric Charbit - CEO tại Pháp của thương hiệu Balenciaga - ông đã dành nhiều lời khen cho phong cách thời trang phá cách của 9X

“Paris Haute Couture Week 2023 là cột mốc lớn đánh dấu cho sự khởi đầu mới của tôi. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục phấn đấu, trau dồi kiến thức nhiều hơn nữa trong mảng beauty và thời trang. Hy vọng câu chuyện và những nỗ lực của tôi có thể truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ về thông điệp dám ước mơ và dám hiện thực hóa ước mơ", Call Me Duy chia sẻ.

Ảnh: NVCC