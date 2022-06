Mãn nhãn với gần 150 thiết kế trong show thời trang nhí Fashion Melody

Gần 100 người mẫu nhỏ tuổi (model kid) tham gia trình diễn 7 bộ sưu tập của 7 nhà thiết kế: Phan Quốc An, Trương Hoàng Kỳ Anh, Pi Trần, Hà Kiều Oanh, Thanh Hằng, Việt An và thương hiệu Zoey Boutique của siêu mẫu My Lê trong show thời trang nhí Fashion Melody diễn ra tối 12.6 tại TP.HCM.

NTK Trương Hoàng Kỳ Anh mở màn cho đêm thời trang Fashion Melody với bộ sưu tập BéBé Ribbon với hình ảnh những chiếc nơ xuất hiện xuyên suốt. Gam màu hồng neon được NTK biến tấu đa dạng và ấn tượng.

Siêu mẫu My Lê với thương hiệu thời trang Zoey Boutique do cô sáng lập mang đến hình ảnh những chú chim hồng hạc dễ thương trên sàn diễn. Bộ sưu tập mang tên Flamingo với những bộ đầm công chúa sang trọng đã đem đến màn trình diễn vô cùng đáng yêu của các bé mẫu nhí.

Oscar Vũ - mẫu teen sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Teen Star International 2022 tại Thái Lan vào tháng 8 tới đảm nhiệm vai trò trình diễn mở màn cho BST của NTK Việt An.

Phong cách cá tính pha thêm chút nổi loạn, tạo khác biệt là điều mà nhà thiết kế trẻ Việt An mong muốn đem đến trong màn giới thiệu bộ sưu mang tên Peele.





Top 7 Fashion Voyage Designer 2021 NTK Hà Kiều Oanh mang hình ảnh những nàng mèo đáng yêu lên sàn diễn với bộ sưu tập Tiny Tiny cho thương hiệu Katy. Điểm nhấn ấn tượng nhất của bộ sưu tập là việc NTK khéo léo sử dụng kỹ thuật móc len để tạo nên các họa tiết dấu chân mèo trên các bộ trang phục.

Mẫu nhí Nguyễn Trần Trâm Anh diễn mở màn BST của NTK Thanh Hằng - cô bé diện trang phục được tạo hình như một chiếc kén.

Câu chuyện về hành trình thoát kén hóa thành nàng bướm xinh đẹp được Thanh Hằng kể qua các trang phục được dựng phom 3D lạ mắt và đính kết sáng tạo.

NTK Pi Trần giới thiệu 30 mẫu đầm công chúa lộng lẫy nhiều màu sắc trong bộ sưu tập Baby Color (Sắc màu của bé). Dải màu cầu vồng rực rỡ đa sắc gửi gắm thông điệp nhân văn - trẻ em là để yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và trẻ em cần được sống cuộc sống hạnh phúc.

Bộ sưu tập The Everlasting Symphony No8 của NTK Phan Quốc An khép lại show diễn với 25 mẫu thiết kế đẹp mắt dựa theo chủ đề Fashion Melody của Đêm hội mẫu nhí năm nay. Hình ảnh của những nàng thơ âm nhạc cổ điển được NTK đưa vào trong các thiết kế vô cùng ấn tượng, mãn nhãn.

Ngoài 7 bộ sưu tập thời trang trẻ em ấn tượng, Đêm hội mẫu nhí 2022 - Fashion Melody còn có phần trình diễn thú vị tạo không khí sôi động từ các khách mời: Hồng Huế, Thùy Trang - Á quân The Voice Kid 2021, Ben Hoàng Quân và Nancy Linh Ngọc.



Ảnh: Ben Le, Phó Lâm Việt Trung, Phan Tiến Vũ