Màn đọ sắc của hai cô dâu đẹp nhất Kbiz Park Shin Hye và Joy Red Velvet

Park Shin Hye

Park Shin Hye và Choi Tae Joon công khai tin kết hôn vào tháng 11.2021, sau khi đã hẹn hò được gần 4 năm. Ngoài ra, cô dâu còn tiết lộ đang mang thai ở những tháng đầu.

Ngôi sao Hallyu Park Shin Hye và bạn trai Choi Tae Joon vừa tổ chức đám cưới riêng tư tại một nhà thờ ở Seoul vào ngày 22.1. Trong lễ cưới, cô dâu mặc váy trắng bồng nhẹ nền nã.

Tờ Dispatch đã tiết lộ những bức ảnh trong lễ cưới của Park Shin Hye và Choi Tae Joon, với sự tham gia của đông đảo người thân trong gia đình, bạn bè và người quen của cặp sao nổi tiếng. Đám cưới có những người bạn thân nhất của cặp đôi, trong đó có bạn diễn của Park Shin Hye trong phim The Heirs - Lee Min Ho, Hongki của F.T. Island, D.O của EXO, Seolhyun, Lee Seo Jin, Kim Bum, Lee Dong Hwi, Ryu Jun Yeol, Seulong - Chansung của 2PM, Crush và Lee Juk…

Trước đó, cặp đôi đã chia sẻ những bức ảnh cưới đẹp như mơ ngay trước thềm hôn lễ. Trong ảnh, cô dâu mặc những bộ váy cưới trắng tinh khôi khoác tay chú rể Choi Tae Joon, nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Nữ diễn viên sinh năm 1990 trông trẻ trung xinh đẹp như nàng thơ giữa khung cảnh thần tiên cổ tích. Chú rể Choi Tae Joon mang phong cách cổ điển lịch lãm trong bộ vest chỉn chu.

Trước khi trở thành cô dâu, ngoài đời thực, Park Shin Hye đã từng 3 lần mặc váy cưới, sánh đôi bên các mỹ nam đình đám trong các phim Cô nàng đẹp trai (You are beautiful) đóng cùng Jang Geun Suk năm 2009, trong Pinocchio đóng cùng Lee Jong Suk và sánh vai Cho Seung Woo trong phim truyền hình Sisyphus: The Myth.





Thông tin nữ diễn viên Những người thừa kế (The Heirs) làm đám cưới khiến người hâm mộ bất ngờ và rất vui mừng bởi từ trước đến nay cô vốn rất kín tiếng chuyện tình cảm dù được fans tích cực “đẩy thuyền” với toàn các nam thần đẹp trai Kbiz.

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp 9X đăng ảnh mặc lễ phục truyền thống và nhắn gửi: “Cảm ơn tất cả mọi người đã gửi nhiều lời chúc mừng chúc phúc đến chúng tôi”.

Joy nhóm Red Velvet

Tối 21.1, nữ ca sĩ xinh đẹp Joy của nhóm Red Velvet cũng đăng loạt ảnh mặc váy cưới trên trang cá nhân khiến người hâm mộ một phen náo loạn tưởng cô nàng kết hôn đến nơi. Tuy nhiên, đó chỉ là những hình ảnh hậu trường trong phim truyền hình cô đang tham gia.

Giọng ca sinh năm 1996 hiện đang đóng phim The One and Only cùng nam diễn viên Han Kyu Won.

Vốn sở hữu dáng vóc như người mẫu với chiều cao lý tưởng gần 1m70, Joy mặc váy cưới xinh đẹp xuất sắc với thần thái lộng lẫy yêu kiều. Bộ váy trắng đính đá lấp lánh được thiết kế dáng đuôi cá với phần cổ V khoét sâu gợi cảm làm các fans ngắm mãi không thôi. Visual đỉnh cao của hai cô dâu được xem là đẹp nhất Kbiz Park Shin Hye và Joy nhóm Red Velvet hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.



Nguồn: Kpop, Instagram NV