'Maiolica trong khu vườn Sicilia' - bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp của Dolce&Gabbana

Gương mặt chủ đạo giới thiệu BST của Dolce&Gabbana không ai khác chính là nữ siêu mẫu nổi tiếng có vẻ đẹp cổ điển, nồng nàn đầy quyến rũ - Mariacarla Boscono. Đây cũng là gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu hiện nay.

Nhà mốt sang trọng Dolce&Gabbana đã ra mắt BST Maiolica Thu Đông 2023 với chiến dịch có sự tham gia của siêu mẫu Mariacarla Boscono



Trong mái tóc đen khác biệt, phong cách thanh lịch mà rất đỗi phóng khoáng - đậm chất Địa Trung Hải, nữ siêu mẫu người Ý dễ dàng thể hiện tinh thần của Dolce&Gabbana. Bằng cách tạo dáng năng động cùng lối trình diễn sáng tạo Mariacarla Boscono đã nêu bật được vẻ đẹp đặc trưng của các thiết kế.

Vẻ đẹp của những khu vườn Sicilia cổ kính đã truyền cảm hứng cho các thiết kế rực rỡ trong BST

Bao gồm váy voan dài, áo sơ mi chéo in họa tiết majolica có đường xẻ, váy cúp ngực dài đến bắp chân bằng vải poplin cũng in họa tiết majolica kết hợp với set túi xách Sicily mini, xăng đan bằng da láng hoặc set túi có logo D&G bằng da bê với dép quai vải gấm in - Maiolica mùa đông 2023 gây ấn tượng, ghi dấu ấn đến từng chi tiết.

Maiolica - tên của BST nhưng cũng là tên dòng gốm tráng men với nhiều màu sắc rực rỡ, ấn tượng - sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của vùng Sicilia



Tô điểm thêm bằng hoa tai giọt nước ngọc trai và đôi xăng đan đính đá, Mariacarla Boscono cùng các thiết kế váy maxi, khăn quàng cổ, đồ bơi… còn mang đến cảm xúc tinh tế cho những tín đồ khiến họ khó có thể rời mắt khỏi các bộ trang phục khi chưa cảm thụ được đầy đủ ngôn ngữ của chúng.

Họa tiết trên váy, khăn, áo của BST cũng chính là họa tiết của dòng gốm sứ trứ danh trên vùng đất này



Qua các góc nhìn, sự phản ánh tài hoa của nhiếp ảnh gia thời trang Steven Meisel, stylist Karl Templer cùng sự chỉ đạo nghệ thuật, diễn xuất từ Fabien Baron, Rosie Vogel và nhà tạo mẫu tóc - chuyên gia trang điểm Pat McGrath, hình ảnh những khu vườn Sicilia có trang trí công phu, những luống hoa và công trình kiến trúc Caltagirone cổ kính đã được thể hiện trọn vẹn.

Qua hàng ngàn năm phát triển, nước men gốm độc đáo đủ màu từ Bắc Phi du nhập vào Sicily xưa kia nay được thể hiện xuất sắc trên các trang phục thời trang D&G

Trong sắc thái rực rỡ mà cũng đầy mạnh mẽ của hoa vân anh cả một vòng quay thời trang - nghệ thuật sôi động đã được tái hiện đầy táo bạo khiến cho những trang phục Dolce&Gabbana mang thiết kế độc đáo không chỉ sở hữu vẻ đẹp cổ điển pha lẫn vẻ bóng bẩy hiện đại mà còn rất đỗi nhẹ nhàng, nữ tính.

BST chia sẻ các thiết kế thời trang nhưng cũng đồng thời kể câu chuyện văn hóa và giới thiệu vẻ đẹp nghệ thuật truyền thống đặc trưng của địa phương

Với BST Maiolica trong chiến dịch Thu Đông 2023, nhà mốt sang trọng nước Ý đã không làm cho các fan thương hiệu phải thất vọng.

Sự phối mix, cách trang điểm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Boscono cùng kiểu tóc đuôi ngựa bóng mượt được thực hiện một cách khéo léo đã làm nên nét bóng bẩy, hiện đại



Thậm chí đó còn như một lời hứa chắc của Dolce&Gabbana về một mùa thời trang sáng tạo, cá tính...

Nguồn: Fashion Gone Rogue, Design Scene, Dolce&Gabbana