Mặc tươi trẻ nhưng Á hậu Phương Anh lại để lộ nhược điểm cơ thể

Phương Anh, Ngọc Thảo và Đỗ Thị Hà vừa có buổi tiệc kỷ niệm 2 năm đăng quang. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 đều chọn trang phục tone màu hồng với các sắc thái đậm nhạt khác nhau.

Người đẹp 24 tuổi diện đầm ngắn màu hồng cánh sen với mái tóc đen tự nhiên buông dài sau lưng. Ở các góc nhìn nghiêng, trang phục hoàn toàn ổn khi những chi tiết bèo nhún, hoa 3D được nhấn nhá vừa đủ giúp Phương Anh khoe nét đẹp tươi tắn và trẻ trung.

Mẫu thiết kế này khá tương đồng với signature của local brand Fancì (Fanci Club), được thể hiện qua gam màu hồng, các dải bèo nhún, kết cấu và vị trí đặt để chi tiết hoa 3D. Nhiều người đẹp trong showbiz Việt như Diệu Nhi, Ngọc Trinh, Midu... đã mặc item này với kiểu áo cúp ngực hoặc lệch vai, trong khi nàng hậu Phương Anh chọn thiết kế dáng cổ yếm giúp tôn bờ vai thon gầy.

Tuy vậy khi nhìn ở góc chính diện, thiết kế khiến phần hông sườn to của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 lộ rõ do hiệu ứng từ chất liệu lụa satin bóng và độ ôm sát, qua đó tạo nên sự kém cân đối so với tổng thể trang phục. Dù set đồ màu hồng giúp Phương Anh ghi điểm nổi bật hơn Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo nhưng cũng chỉ ra những hạn chế mà cả người đẹp lẫn stylist phải chú ý hơn khi hành trình dự thi nhan sắc quốc tế bắt đầu.

Phương Anh từng chia sẻ khung xương của cô có những nhược điểm riêng nên không dễ lên đồ đẹp. Cô cảm thấy may mắn là cuộc thi Miss International 2022 - Hoa hậu Quốc tế cô sắp tham dự không yêu cầu quá cao về hình thể.

Trong show thời trang tổ chức ở Hà Nội gần đây, Phương Anh cũng diện trang phục màu hồng. Tuy để lộ toàn bộ lưng nhưng mẫu đầm dạ hội cổ yếm có các chi tiết xếp nếp, rủ mềm ở phần thân trước lại giúp tạo hiệu ứng thị giác thon gọn cho vóc dáng của cô.





Hoa hậu Quốc tế là cuộc thi mang phong cách lịch sự, trang nhã nên đây cũng là hình ảnh Phương Anh và stylist thống nhất xây dựng trong thời gian hiện tại.

Cũng là trang phục tone hồng nhưng cách mix áo bra top cùng blazer và quần tây giúp Á hậu nổi bật vẻ xinh đẹp và trẻ trung.

Trong một buổi training thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022, Phương Anh diện set trang phục đỏ rực của NTK Hà Thanh Việt. Những đường xếp ly mềm mại kết hợp các chi tiết côn trùng được đính kết tỉ mỉ giúp á hậu tôn dáng nổi bật.

Á hậu Phương Anh khoe vẻ đẹp mặn mà ở bộ ảnh kỷ niệm hai năm đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 qua phong cách sắc sảo, quyến rũ và trưởng thành.

Hình ảnh một nàng hậu tươi trẻ, nữ tính đậm chất Y2K được thể hiện qua những set crop top phối jeans khoe eo hay váy hai dây nữ tính từ các local brand: Dear Jose, Devon studio, Dottie...

Mặc đầm dài tối giản gam màu trung tính, Á hậu Phương Anh vẫn không để lộ nhược điểm cơ thể nhờ thiết kế có dáng ôm nhẹ ở phần thân giữa, phần tùng váy buông xòe mềm mại.



Ảnh: NVCC