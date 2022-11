Mặc sức khỏe bất ổn, BlackPink vẫn lên đồ “hở đủ chỗ” đến mức phản cảm.

Jisoo cần nhập viện, Rosé phải truyền nước, Jennie ngã quỵ đau đớn trên sân khấu là những câu chuyện ít ai biết đằng sau concert của BlackPink. Mặc cho tình trạng sức khỏe báo động, 4 cô nàng vẫn lựa chọn những bộ trang phục “hở đủ chỗ” gây ra nhiều tranh cãi.

Bài viết có tiêu đề “Trang phục gần đây của BlackPink…” trên diễn đàn Pann đã nhận về hơn 160.000 lượt xem sau 4 ngày đăng tải. Dân tình đưa ra loạt bằng chứng về phong cách “thiếu vải” của các thành viên.

Khi trình diễn ca khúc Lovesick Girl, Jennie đã nhiều lần gặp sự cố bị tốc váy ngay trên sân khấu khiến cô ngượng chín mặt.

Rất may đã có quần bảo hộ bên trong nên giọng ca Solo đã tránh được cảnh kém duyên trước hàng nghìn khán giả.

Theo chia sẻ của Rosé, cô nàng bị dị ứng với không khí lạnh. Trong khi đó, nhiệt độ nơi nhóm lưu diễn những ngày gần đây chỉ xấp xỉ 5°C, cộng thêm phải di chuyển bằng máy bay trong thời gian ngắn là lý do khiến main vocal rất dễ bị sốc nhiệt và phải truyền nước.





Dù vậy, trong phần trình diễn Hard To Love và On The Ground, cô nàng chỉ diện một chiếc váy đen tua rua, biến tấu từ áo của thương hiệu Paco Rabanne. Dù được “trang bị” thêm chiếc khoác lông sang chảnh nhưng Rosé lại thường xuyên kéo áo xuống, khoe lưng trần, vai hạc “chiêu đãi” fan.

Gắn liền với hình tượng ngọt ngào và dịu dàng, việc nàng thơ Jisoo liên tục diện những bộ cánh bó sát khoe da thịt đã gặp phải trái chiều.

Nhiều fan tỏ ra thích thú trước hình ảnh mới lạ này của cô nàng nhưng số khác lại đồng tình với bình luận: "Nó quá hở hang và trông không đẹp".

Không ngại lên tiếng bảo vệ thần tượng, người hâm mộ cho rằng đây chỉ là sự trưởng thành về mặt phong cách của nhóm nhạc.

Việc tích cực lăng xê mốt cut out, balletcore hay corset gợi cảm chứng minh BlackPink xứng đáng với danh hiệu “trendsetter”. Hiện cộng đồng Blink đang hy vọng 4 thành viên có thể giữ sức khỏe để tiếp tục tour concert trong thời gian tới.



Nguồn: Facebook Fanpage Jennie, Jisoo, Rosé (BlackPink); Twitter @allurelove_rose, @_slaypink, @jisoogaIIery