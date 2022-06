Mặc đầm cut out táo bạo lạ mắt, Rosé BlackPink quyến rũ tựa thiên nga trắng

Gần đây, các cô gái BlackPink liên tục được mời xuất hiện ở những sự kiện đình đám ở trời Tây. Cách đây ít ngày, “cỗ máy nhảy” Lisa vừa trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với diện mạo lộng lẫy sáng bừng ở kinh đô thời trang Paris nước Pháp. Ngay sau đó, nàng thơ nước Úc Rosé cũng gây ấn tượng mạnh khi có mặt ở London dự triển lãm Vision & Virtuosity của Tiffany & Co. tổ chức tại Saatchi Gallery vào hôm qua.

Giọng ca On The Ground diện đầm trắng hai dây mảnh dẻ cut out vừa độc đáo vừa gợi cảm, khoe lưng trần nuột nà quyến rũ. Đây là một thiết kế lạ mắt của thương hiệu Rokh, khiến Rosé toát lên vẻ thanh tân dịu dàng, đồng thời vẫn làm nổi bật nét cá tính cool ngầu. Đặc biệt, chi tiết điểm nhấn cut out nơi eo thật sự đắt giá tôn đường cong hút mắt của nữ ca sĩ.

Tại sự kiện, mỹ nhân tóc vàng đi lần lượt 2 đôi giày đen của Saint Laurent. Cô được các fans trầm trồ gọi là thiên nga trắng, nữ thần… Những lọn tóc mái dài ôm nhẹ hai bên giúp gương mặt bầu bĩnh của Rosé trở nên thon gọn, thanh thoát.

Nữ idol 9X trở thành đại sứ toàn cầu của thương hiệu nữ trang cao cấp Tiffany & Co. vào năm ngoái. Cô đã xuất hiện trong vài chiến dịch quảng cáo của hãng và giúp làm tăng doanh thu đáng kể.





Rosé chụp hình cùng Anthony Ledru - Giám đốc điều hành của Tiffany & Co. và Alexandre Arnault - Giám đốc phụ trách sản phẩm và truyền thông của thương hiệu.

Ở London, người đẹp BlackPink có dịp gặp gỡ các ngôi sao nổi tiếng như: Hoa hậu Israel - mỹ nhân Wonder Woman Gal Gadot, nữ diễn viên Simone Ashley của phần 2 phim 18+ Bridgerton…

Gal Gadot còn cập nhật story trên Instagram bằng bức ảnh chụp chung với Rosé kèm chú thích: “Tôi đã gặp cô gái ngọt ngào này!”.



Nguồn: Insider, The Sun