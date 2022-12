Lưu Diệc Phi “xin vía” ẵm giải, diện ngay chiếc đầm y hệt Kim Go Eun.

Không những lựa chọn cùng một thiết kế đi dự lễ trao giải, cả Kim Go Eun và Lưu Diệc Phi đều “tình cờ” nhận được giải thưởng giống nhau. Tuy nhiên, tạo hình của mỹ nhân Hoa ngữ lại nhận về trái chiều từ cư dân mạng.

Lưu Diệc Phi xuất hiện với diện mạo lộng lẫy trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Ma Cao. Không khó để người hâm mộ nhận ra, nữ diễn viên xứ sở kim chi - Kim Go Eun cũng đã từng diện mẫu đầm y hệt.

Tự tin sải bước trước công chúng, Lưu Diệc Phi khiến ai nấy cũng phải trầm trồ bởi tạo hình quá đỗi xinh đẹp. Hoa đán 85 lựa chọn một thiết kế làm từ chất liệu tơ voan mỏng nhẹ, mang sắc xanh thiên thanh nằm trong bộ sưu tập mùa thu 2022 của thương hiệu Monique Lhuillier.

Lớp choàng hờ hững tựa “đôi cánh tiên” không những giúp người đẹp che bớt khuyết điểm mà còn đệm nhịp cho từng bước chuyển động.

Ngắm nhìn qua video là vậy nhưng khi lên hình thì diện mạo của cô nàng lại có phần khác biệt.

Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, nữ chính Mộng Hoa Lục để lộ dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt, phần eo và cánh tay kém thon gọn; thậm chí stylist của Lưu Diệc Phi cũng bị “réo tên” vì chọn đầm dìm dáng.





Bên cạnh những bình luận tiêu cực, có không ít người cho rằng chuyện tăng cân của ngôi sao Hoa ngữ này là chuyện dễ hiểu vì hiện tại cô đang trong thời gian nghỉ dưỡng.

Mới đây, Kim Go Eun cũng diện chiếc đầm ngọt ngào này tại liên hoan phim Rồng Xanh, chỉ khác là nữ diễn viên Hàn Quốc đã “tạm cất” phần choàng vai để khoe bờ vai thanh mảnh.

Điều thú vị là khi diện mẫu thiết kế này cả hai người đẹp đều vinh dự được xướng tên trong màn trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Màn đụng độ giữa Lưu Diệc Phi và Kim Go Eun không khiến fan “nổi hứng” so bì nhan sắc, bởi mỗi người đều có nét đẹp và cuốn hút riêng. Ngược lại, “chiếc đầm may mắn” còn giúp hai diễn viên châu Á để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng.



Nguồn: MK, Sportschosun, News 10, Facebook Fanpage Lưu Diệc Phi.