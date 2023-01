Loạt sao Hàn diện mũ tai thỏ chào đón năm mới may mắn, bình an

Chào năm mới đến, trên trang cá nhân của một loạt các sao nữ xứ kim chi từ Jennie, các cô nàng nhóm Newjeans, Twice đều chạy theo trend đội mũ tai thỏ với nhiều màu sắc, chất liệu vô cùng ấn tượng.

Không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc mà trong khoản ăn mặc Jennie luôn là cô nàng tạo sức hút bởi gu thời trang sành điệu, bắt kịp xu hướng. Nữ hoàng nhạc Pop đón sinh nhật bằng bản phối cực dễ thương, ngọt ngào nhí nhảnh với chiếc váy hồng đính lông ấm áp và chiếc mũ balaclava tai thỏ tiệp màu.

Các cô nàng nhóm nhạc NewJeans - một trong những thần tượng hot nhất hiện nay của giới trẻ xứ Hàn đã thể hiện một sức hút khác với phong cách mới trong album OMG bằng việc đội những chiếc mũ lưỡi trai, mũ len với thiết kế tai thỏ vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Mới đây, các thành viên nhóm nhạc Twice đã tổ chức một sự kiện bất ngờ dành cho người hâm mộ ngay vào những ngày đầu tiên của năm mới 2023, cả nhóm đã xuất hiện tại sân bay cùng style mũ tai thỏ mix với kính đen đầy ngầu lòi.

Hyoyeon đón năm Tân Mão với chiếc áo thun baby tee in hình con thỏ. Không chịu kém cạnh các nữ ca sĩ khác, người đẹp đeo trên tay phụ kiện lông đính vòng kim loại và ngọc màu đỏ giống hình một chú thỏ bông mắt ngọc.





Joy chơi trội với chiếc mũ tai thỏ khổng lồ màu xanh lá cây đầy bắt mắt mới mix cùng áo hai dây sành điệu. Kiểu mũ balaclava này không chỉ ấm áp mà còn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác với người đối diện.

Bắt nhịp xu hướng với biểu tượng may mắn của chú thỏ trong năm mới nhiều thương hiệu thời trang cũng ra mắt hàng loạt phụ kiện đáng yêu, ngộ nghĩnh có hình ảnh loài động vật này.

Chiếc trâm cài áo của Dior không chỉ sang trọng mà nó còn mang ý nghĩa may mắn cho chủ nhân với hình mặt thỏ đính kèm. Phụ kiện này thích hợp để cài áo vest, đầm khi dự những bữa tiệc đầu năm mới.

Thỏ là loài vật tượng trưng cho may mắn, sung túc. Nhiều người lầm tưởng rằng, tất cả các quốc gia trên thế giới đều đón tết con mèo trong năm 2023, tuy nhiên một số quốc gia châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... năm âm lịch lại là năm con thỏ. Chính vì thế trào lưu diện mũ hình tai thỏ được các ngôi sao xứ Hàn hưởng ứng nhiệt tình với ước mong một năm mới đầy may mắn, bình an.



Theo: Elle, InstaNV, TwitterNV