Lisa BackPink khoe vai trần với áo crop top nơ của nhà mốt Việt

Trước đây, thành viên nhóm BlackPink là Rosé đã phải lòng các sáng tạo từ NTK gốc Đà Nẵng và không ngần ngại diện chúng vào trong 2 sản phẩm âm nhạc liền kề là On the ground và Gone. Sau 2 năm, "anh cả làng mốt Việt" lại tiếp tục hợp tác cùng nhóm nhạc nữ số 1 thế giới, lần này là một thành viên khác: Lisa, cô em út của nhóm.

Cụ thể, Lisa đã góp mặt tại sự kiện fan meeting tại Thái Lan vào ngày 26.5 vừa qua. Ngay giây phút đầu tiên, nàng “em út vàng” của BlackPink đã nhận được sự tán dương không ngớt từ hàng trăm khán giả bên dưới. Không chỉ thu hút nhờ diện mạo xinh đẹp và thần thái mạnh mẽ, bộ trang phục mà Lisa chọn mặc cũng được khen ngợi nhiệt tình bởi thể hiện rõ cá tính của nữ ca sĩ. Ê kíp của người đẹp đã chọn một mẫu áo quây đỏ rực từ BST FW/2023 của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, kết hợp cùng quần đen ống đứng theo phong cách menswear.

Được biết, mẫu áo crop top hình nơ màu đỏ này được làm trên chất liệu vải Faille cao cấp mà các hãng lớn như Dior, Valentino vốn dùng. Tuy nhiên lối mix & match của ê kíp Lisa vừa đề cao tính an toàn, vừa gia tăng cá tính mà lại không làm vơi nét sang trọng từ bản gốc.

Ở phiên bản gốc, đội ngũ thiết kế của nhà mốt Việt đã tạo nên một bộ cánh tuyền tông đỏ bắt mắt. Dáng áo quây cơ bản được biến tấu thú vị với những đường xếp nếp cỡ đại ở chi tiết trễ vai và găng tay ống tay dài, kết hợp cùng khoảng hở táo bạo dưới chân ngực cũng như vòng eo người mặc.

Thực chất ngoài đổi màu quần, Lisa vẫn giữ nguyên tỉ lệ trang phục như mẫu gốc. Yếu tố này giúp cô giữ vững danh xưng “thánh body Kpop". Người hâm mộ còn phân tích rằng nữ thần tượng có chiều cao 1m67 và sở hữu tỷ lệ cơ thể chuẩn 9:1. Nghĩa là, khi chia cơ thể thành 9 phần, chiều dài của đầu bằng 1 phần thì được xem hoàn hảo. Dù cao 1m67 nhưng may mắn sở hữu tỷ lệ cơ thể hiếm nên Lisa trông như 1m80 vậy.

Trang phục tinh giản và cá tính là thế nhưng Lisa vẫn cân bằng hoàn hảo sự nữ tính, ngọt ngào đúng chất “girl crush” thông qua kiểu tóc búi nửa đầu tô điểm thêm những đường tết bện hợp mốt.

Mảnh ghép cuối cùng của bộ trang phục là hai mẫu vòng cổ ánh vàng được phối layer vô cùng trẻ trung.

So với những bộ cánh cắt xẻ hiểm hóc mà công chúng vẫn thường thấy, trang phục lần này mà Công Trí dành cho Lisa tuy tinh giản nhưng vẫn thể hiện được tinh thần nữ quyền quyết liệt của người mặc.



Cô em út nhóm nhạc BlackPink là nghệ sĩ châu Á đầu tiên được chọn làm đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp Celine đồng thời là một trong những Đại sứ toàn cầu của dòng trang sức đắt đỏ Bvlgari cùng với nữ diễn viên Zendaya.

Lisa đọ dáng cùng Zendaya, Anne Hathaway trong sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của Bulgari hồi tháng 5 tại Venice (Italia).

Nữ thần tượng sinh năm 1997 ghi dấu với loạt thành tích “khủng” như nghệ sĩ châu Á đầu tiên sở hữu album thu về hơn 700 triệu lượt nghe trên Spotify, sao Kpop đầu tiên hút 90 triệu lượt theo dõi trên Instagram cùng giải thưởng uy tín Best Kpop (Màn trình diễn xuất sắc nhất) của giải VMAs. Hiện tại, Lisa đang cùng các thành viên của nhóm duy trì tour diễn thế giới (dự kiến kéo dài tới cuối năm), ghi danh kỷ lục nhóm nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại.

Ảnh: NTKCC