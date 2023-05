Liệu pháp mesotherapy có phải là giải pháp vàng cho làn da căng bóng hay không

Thời gian gần đây, liệu pháp mesotherapy, một công nghệ làm đẹp ít xâm lấn, hạn chế rủi ro, cho kết quả nhanh đang được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng.

Mesotherapy là gì? Liệu pháp mesotherapy có tốt không?

Liệu pháp mesotherapy hay tiêm meso vi điểm bằng cách sử dụng các mũi kim siêu nhỏ đưa các dưỡng chất, enzyme, vitamin, hormone và chiết xuất từ thực vật vào sâu dưới da (lớp trung bì) để làm trẻ hoá da, săn chắc da, mang đến làn da căng bóng, loại bỏ mỡ thừa…

Liệu pháp mesotherapy bổ sung trực tiếp dưỡng chất cần thiết vào sâu trong tế bào da, giúp cho phần dưỡng chất này đến đúng điểm đích, từ đó các dưỡng chất phát huy tác dụng.

Bác sĩ CKI Đào Đức Giang cho biết, liệu pháp mesotherapy trong thẩm mỹ được ưa chuộng nhờ những ưu điểm vượt trội như: Dẫn thuốc đến đúng vị trí đích tạo ra kết quả nhanh, không gây đau đớn, không để lại sẹo, thời gian thực hiện nhanh chóng.



Chỉ định của liệu pháp mesotherapy trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa

+ Trẻ hóa da, làm săn chắc: mesotherapy giúp cung cấp các dưỡng chất kích thích đáp ứng tăng sinh collagen tái tạo đàn hồi cho da, giúp gương mặt căng bóng, mịn màng, cải thiện các nếp nhăn nhờ đó làn da sẽ săn chắc hơn

+ Điều trị các trường hợp tăng sắc tố: Các dưỡng chất được đưa đến điểm đích vừa ức chế melanocytes sản xuất lượng lớn melanin vừa cung cấp các tinh chất dưỡng giúp da sáng, khỏe và đều màu hơn.

+ Điều trị tan mỡ khu trú giúp thon gọn cơ thể: Một số dưỡng chất được sử dụng trong phương pháp mesotherapy sẽ có công dụng phá hủy các tế bào mỡ dư thừa. Nhờ vậy giúp loại bỏ mỡ thừa và làm cho cơ thể bạn thon gọn hơn.

+ Kích thích mọc tóc trong trường hợp rụng tóc: tiêm trực tiếp vitamins, khoáng chất, hoạt chất vào da đầu ở các khu vực bị ảnh hưởng của của bệnh nhân với mục tiêu là để cải thiện lưu thông và kích thích môi trường nang tóc tại chỗ bằng cách cung cấp chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng nang tóc, kích thích mọc tóc, lượng tóc gãy rụng giảm và bổ sung dinh dưỡng để tóc chắc khỏe hơn...

+ Điều trị sẹo rỗ: Kết hợp cùng các phương pháp điều trị khác, liệu pháp mesotherapy giúp da được tái tạo mới, làm đầy sẹo rỗ và còn được cấp ẩm sâu duy trì độ căng bóng.

Ngoài ra áp dụng điều trị chứng tăng tiết mồ hôi, làm mờ vết rạn da….

Tuỳ thuộc vào tình trạng da của bạn, bác sĩ sẽ chỉ định các thành phần bổ sung dưỡng chất và phác đồ điều trị khi thực hiện liệu pháp mesotherapy.

Cũng theo Bác sĩ Đào Đức Giang, tuy liệu pháp mesotherapy khá an toàn đối với da và cơ thể nhưng vẫn có thể xảy ra các biến chứng, có một số trường hợp bị kích ứng như vùng da đỏ, sưng tấy và bỏng rát nhiễm trùng vùng da sau khi tiêm meso. Do vậy trước khi tiêm meso, cần xác định chắc chắn bản thân không bị dị ứng với thành phần của hoạt chất. Bên cạnh đó có một số trường hợp được khuyến cáo không nên thực hiện liệu pháp mesotherapy như: Phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú; Người đang có dấu hiệu viêm nhiễm, tổn thương da; Người có vấn đề về rối loạn đông máu như máu khó đông hoặc máu không đông; Người có các bệnh lý như: tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường… Để đảm bảo tính an toàn, tránh xảy ra biến chứng khi tiêm meso phải tuân thủ thực hiện theo quy trình:

+ Khám và tư vấn cho khách hàng về kĩ thuật meso



+ Làm sạch da

+ Chụp hình lưu hồ sơ

+ Ủ tê bề mặt

+ Sát trùng da

+ Tiến hành tiêm meso

+ Bôi kem kháng sinh nếu cần

+ Tư vấn theo dõi da và chăm sóc da sau điều trị tại nhà.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ CKII Lê Quang Minh, phó trưởng khoa Y dược ĐH Kinh Bắc: "Tiêm meso là thủ thuật xâm lấn tối thiểu, ít tác dụng phụ, thời gian nghỉ dưỡng không quá dài và bệnh nhân cảm nhận sự thay đổi về làn da như da sáng lên, căng bóng sau từ hai đến ba lần tiêm. Tuy nhiên, trước khi thực hiện liệu pháp này, cần hết sức thận trọng, nên gặp bác sĩ chuyên khoa để tư vấn đúng về liệu trình điều trị cũng như quy trình chăm sóc sau khi tiêm và đến các cơ sở y tế, thẩm mỹ uy tín để đạt được kết quả như mong muốn, tránh gặp các biến chứng không đáng có."

Chăm sóc da sau khi tiêm meso:

+ Trong vòng 4 tiếng sau tiêm bạn không để da mặt tiếp xúc với nước và hơi nóng, tránh tối đa chảy mồ hôi.

+ Bạn có thể chườm lạnh 15 phút/lần, mỗi lần cách nhau trong khoảng 3 tiếng trong vài ngày đầu sau tiêm để giúp giảm sưng và bầm tím nếu có.

+ Rửa mặt nhẹ nhàng bằng nước muối sinh lý hoặc nước tinh khiết, nước đun sôi để nguội trong 24g đầu tiên sau tiêm.

+ Tránh tuyệt đối xông hơi nóng tối thiểu 1 tuần

+ Sử dụng tế bào gốc do bác sĩ chỉ định.

+ Sau 24 giờ bạn có thể dùng sữa rửa mặt có thành phần lành tính, dịu nhẹ, tuyệt đối không dùng sản phẩm có tính sát khuẩn mạnh.

+ Sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF50 từ ngày hôm sau. Cách 2 tiếng thoa 1 lần. Không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

+ Không trang điểm trong vòng 1 tuần.

+ Không ăn thực phẩm gây kích ứng, đồ ăn cay, mặn.

Để đạt hiệu quả cao sau khi thực hiện liệu pháp mesotherapy, bạn nên tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa và thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh.

Liệu pháp mesotherapy trong thẩm mỹ nội khoa là phương thức làm đẹp tương đối an toàn, hiệu quả cao trong việc giúp chị em lấy lại làn da tràn đầy sức sống, căng bóng, hạn chế tốc độ lão hoá da, lấy lại vóc dáng thon gọn… Để đạt được kết quả như mong muốn bạn nên tìm đến các cơ sở y tế, trung tâm thẩm mỹ uy tín cũng như gặp các bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ có kinh nghiệm để được tư vấn trước khi thực hiện tiêm meso với bất kỳ mục đích gì.

Nguồn: TT Korea Group, Pixabay