Lê Thanh Hòa: Tết hạnh phúc khi gặp lại những gương mặt thân quen đều khỏe mạnh!

Mời bạn đọc lắng nghe những trải lòng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa bên thềm Xuân Nhâm Dần 2022.

Năm 2021 thời trang Việt Nam gần nhưng “đóng băng” vì dịch bệnh. Tuy vậy thương hiệu thời trang mang tên anh vẫn kịp có show diễn trong Fashion Voyage 3 tại Phú Quốc, ra mắt dòng sản phẩm áo cưới… Nhìn lại một năm đã qua, anh có hối tiếc điều gì không?

NTK Lê Thanh Hòa: Năm 2021 thực sự để lại những điều khó quên trong cuộc đời làm nghề của tôi - đây là một năm có quá nhiều khó khăn và mất mát không chỉ riêng với bản thân tôi mà với tất cả mọi người. Khi chia sẻ cùng Thời Trang Trẻ ngay thời điểm chào năm mới 2022, tôi cảm thấy mình quá may mắn. May mắn vì còn khỏe mạnh để bắt đầu lại mọi thứ, may mắn vì vẫn duy trì được sự ổn định của thương hiệu. Thêm vào đó là động lực, sự quyết tâm hoàn thành những dự án, công việc bị đình trệ vì dịch bệnh để bắt đầu một cuộc sống bình thường mới sau những ngày dài lock down vì Covid-19.

Sau khi ra mắt thành công bộ sưu tập Resort 2021 tại Phú Quốc và dòng sản phẩm áo cưới cao cấp nhận được sự yêu mến từ giới mộ điệu và khách hàng thì còn nhiều show diễn, dự án vẫn đang bỏ ngỏ. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội hoàn thành những chương trình dang dở trong năm mới 2022 này.

Ở thời điểm đầu năm dương lịch 2022, anh công bố sẽ sớm tổ chức fashion show cá nhân. Anh có thể chia sẻ sâu hơn về dự án này?

Sau dịp Tết Nguyên đán tôi dự định tổ chức show thời trang cá nhân tại TP.HCM vào khoảng đầu tháng tư với gần 400 khách mời. Chương trình sẽ giới thiệu BST Resort 2022 với hơn 100 thiết kế bao gồm cả dòng ready to wear và haute couture.

Cảm hứng sáng tạo lần này hoàn toàn khác những bộ sưu tập trước đây của tôi. Thay vì vẻ đẹp mềm mại của hoa cỏ mùa xuân hay thơ mộng của bờ biển Địa Trung Hải, tôi hướng đến hoang mạc - một hình ảnh có phần thô ráp hơn. Khi nghĩ đến hoang mạc, chúng ta thường liên tưởng đến gió và nắng gay gắt, tưởng chừng có thể “thổi bay” hết thảy sự sống. Nhưng cũng chính tại nơi đó, vẫn có những loài hoa sống sót và nở rộ biểu trưng cho sức sống tiềm tàng.

Vẻ đẹp đầy thách thức của những đóa hoa nở trên đất cát khô cằn đã tạo cho tôi những xúc cảm mạnh mẽ. “Life begin from nothing” là thông điệp mà tôi muốn truyền tải thông qua hình ảnh đối lập giữa sa mạc và những bông hoa rực rỡ. Tinh thần của những thiết kế lần này đề cao niềm tin về một tương lai tươi sáng, khi mỗi cá thể đều mang trong mình khát vọng mãnh liệt để vươn lên trước nghịch cảnh, khó khăn. Bộ sưu tập Resort 2022 cũng khắc họa hình ảnh người phụ nữ độc lập, không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, nhưng vẫn tràn đầy nữ tính và sự quyến rũ.

Dịch Covid-19 tác động như thế nào đến anh và thương hiệu của anh? Anh có lúc nào cảm thấy suy sụp, nản lòng ở thời điểm mọi cửa hàng phải đóng cửa, doanh thu không có… khi thành phố ở đỉnh dịch?

Dịch Covid -19 năm 2021 dường như đóng băng mọi hoạt động của cá nhân tôi và thương hiệu thời trang Lê Thanh Hòa với cả trăm con người ở phía sau. Mọi thứ đang tất bật sau show diễn tại Phú Quốc thì dừng lại đột ngột mấy tháng liền vì lockdown. Trong mấy tháng đầu, tôi có chuẩn bị tâm lý nên vẫn lạc quan và dành thời gian đọc sách, xem phim, tập thể dục cũng như suy nghĩ cho những điều cần làm sắp tới.





Tuy vậy, khi việc giãn cách kéo dài quá lâu - lúc bước sang tháng thứ 5 thì tâm trạng của tôi nhiều lúc không còn bình tĩnh. Áp lực đến từ nhiều phía: về công việc kinh doanh, lo lắng cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cả các nhân viên. Dù có những ngày rất stress, những ngày rất chán nản nhưng may mắn tôi có các hoạt động thiện nguyện xuyên suốt mùa dịch giúp tinh thần lạc quan hơn. Tôi tham gia vào bếp cơm từ thiện, đi phát quà cho người khó khăn… cùng các tổ chức và cá nhân. Bận rộn giúp tôi bớt suy nghĩ và vượt qua được giai đoạn khó khăn vì giãn cách xã hội trong năm 2021.

Bên cạnh đó, càng đi nhiều tôi càng thấy có rất nhiều người còn khó khăn hơn mình nên càng tự nhủ bản thân phải cố gắng để vượt qua. Không chỉ vì bản thân hay gia đình mình mà còn rất nhiều nhân viên đang chờ đợi. Do đó không có lý do gì để tôi nản lòng mà còn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba bình thường để đưa mọi thứ trở về với nhịp sống bình thường.

Anh có thể chia sẻ đôi chút về lịch trình của anh trong mùa Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay?

Thường trong mùa Tết Nguyên đán thì tôi sẽ dành thời gian ở bên gia đình. Tiếp ngay sau những ngày tết là sự kiện khai trương hai chi nhánh ở Hà Nội và TP.HCM do vậy tôi sẽ di chuyển khá nhiều. Tiếp đó là chuẩn bị cho show diễn lớn trong năm 2022 nên tôi sẽ trở lại với guồng công việc sớm hơn để chuẩn bị chu đáo mọi thứ.

Có truyền thống gia đình, thói quen nào anh duy trì và trân trọng khi tết đến? Tết này có gì khác với những tết đã qua?

Hầu như năm nào tôi cũng về Bình Dương đón tết cùng ba mẹ và các em. Sau cả năm xa nhà vì công việc thì tết sẽ là dịp để sum họp đón năm mới cùng người thân, đi thăm họ hàng hay đi lễ chùa đầu năm. Cũng như mọi nhà, ngày tết đến tôi dọn dẹp, trang trí nhà cửa, mua hoa về trưng rồi đi chợ tết cùng các cháu. Niềm vui khi hòa mình vào không khí vui tươi của những ngày xuân đầu năm luôn khiến tết có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Đây cũng là dịp tôi đi thăm lại họ hàng, bạn bè ở quê sau cả một năm dài. Điều khác nhất ở tết Nhâm Dần năm nay là niềm vui khi được gặp lại những gương mặt thân quen đều khỏe mạnh đi qua mùa dịch - đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi trong dịp tết con hổ này!

Xin cám ơn NTK Lê Thanh Hòa và chúc anh có 1 năm Nhâm Dần 2022 thật rực rỡ!



Ảnh: NVCC