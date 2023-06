Làn da trắng sáng, mịn màng nhờ chăm chỉ đắp mặt nạ từ loại quả này

Trong khi mật ong nuôi dưỡng làn da, các enzym đu đủ và vitamin C trong nước cốt chanh làm sạch da và thông thoáng lỗ chân lông. Vitamin C cũng giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời và lão hóa da do ánh nắng mặt trời