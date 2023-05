Làm mới outfit hè với họa tiết kẻ sọc ca rô

Đắm chìm trong dòng chảy thời trang mùa hè, trang phục kẻ sọc, sọc ca rô trở thành những "người bạn" đưa nàng khám phá thế giới mùa hè diệu kỳ.

Đầm sơ mi sọc dọc buộc dây eo thật mềm mại và nữ tính, chi tiết tay chuông ngắn và các đường xẻ tạo nên diện mạo hoàn hảo cho tiết trời nóng bức của mùa hè. Với kiểu váy giàu tính ứng dụng này, nàng có thể mix cùng sandals, túi cói/ da và thêm vào vài món phụ kiện lạ mắt để nổi bật hơn.

Váy hạ eo sọc ca rô xanh cho những cô nàng mũm mĩm cảm thấy được yêu chiều hơn. Gam màu xanh dịu mát kết hợp họa tiết gingham mang đến phong cách cổ điển pha trộn nét hiện đại qua phom dáng và cách mix match.

Sọc ca rô nhuyễn giúp hình ảnh của nàng trở nên xinh xắn, dịu dàng giàu chất nữ tính hơn.

Tạo vẻ ngoài mới lạ, rạng rỡ hơn với váy đầm xếp tầng họa tiết kẻ sọc điểm xuyết đường viền màu trắng. Ưu điểm tuyệt vời của kiểu đầm buộc dây eo là có thể tăng giảm độ ôm của trang phục giúp người mặc dễ chịu, đồng thời vẫn tạo ra điểm nhấn cho vòng 2.

Để tạo hình ảnh cổ điển và lãng mạn, hãy thử họa tiết kẻ sọc đen trắng. Cách thông minh nhất khi mặc kiểu váy áo này là mix cùng giày, túi và phụ kiện ton đen/ trắng để có được vẻ ngoài thống nhất và mượt mà.

Trong khi các gam màu xanh và đen trắng mang đến sự an toàn và vẻ ngoài nữ tính thì các mẫu váy kẻ sọc có sự đan xen của nhiều hơn hai màu sắc, đặc biệt là các gam màu nóng như đỏ mận, đỏ đô, xanh đen... ít nhiều tạo nên vẻ cá tính và bí ẩn.

Mẫu váy xòe có sọc ca rô cỡ lớn trở nên mềm mại hơn nhờ các đường xếp nhún và dáng áo tay lỡ.

Vẻ mộng mơ như các cô nữ sinh được tạo thành từ kiểu đầm sọc ca rô tone trắng chủ đạo.

Ngoài cách diện cả set trang phục kẻ sọc, nàng có thể dùng chúng như một điểm nhấn để mix cùng các item khác.

Phong cách can chắp mang đến hình ảnh lạ lẫm đầy biến hóa cho trang phục sọc ca rô. Cách phối vải với kích cỡ và màu sắc đậm nhạt khác nhau giữa các mảng họa tiết tạo nên diện mạo cá tính và đầy chất ngẫu hứng.

Có thể nói trang phục kẻ sọc, sọc ca rô chính là món đồ "must have" mà nàng rất nên thử trong mùa hè này. Vẻ ngoài xinh đẹp, lạ mắt sẽ tạo nên nguồn năng lượng tích cực giúp nàng tự tin hơn và qua đó cũng gặt hái thêm nhiều hơn những may mắn và niềm vui.

