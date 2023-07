Làm mới góc nhà bằng các vật phẩm lưu giữ tâm hồn

Mỗi không gian nội thất sẽ phù hợp theo từng kiểu cách trang trí khác nhau. Mỗi gia chủ, mỗi tính cách, mỗi đặc thù trong gia cảnh lại có nhu cầu tận hưởng khác nhau. Tuy nhiên, có điểm chung trong việc bài trí không gian sống, làm việc rất nên tham khảo từ các chuyên gia nội thất, chuyên gia tâm lý. Đó là cách sử dụng các vật phẩm lưu giữ tâm hồn.

Bạn thèm được tận hưởng một không gian thiên nhiên hoang dã nhưng lại chưa thể lên đường? Hãy tận hưởng không gian mô phỏng trong quả trứng xinh xắn bé nhỏ này

Theo các chuyên gia, bố trí các vật phẩm mang tính tâm linh, tôn giáo, ẩn chứa những liệu pháp tinh thần trong căn nhà hay phòng làm việc sẽ dễ dàng giúp bạn tận hưởng sự bình an hơn các thiết kế hoặc bài trí nội thất khác.



Tạo được kết nối với khung cảnh thiên nhiên khác, bạn vừa "làm rộng" không gian sống bằng hiệu ứng vừa đánh thức được trải nghiệm đẹp từng có với thiên nhiên trước đó

Lý do của sự dễ phù hợp là bởi các vật phẩm - tự bản thân nó đã là một "thế giới tự nhiên" trọn vẹn để các gia chủ an tâm thư giãn, thảnh thơi làm mới cảm xúc.

Đưa thiên nhiên vào nhà bằng cách tạo tiểu cảnh, dùng cây xanh... Ngoài ra bạn có thể sử dụng các vật phẩm mô phỏng thiên nhiên như những cụm sen gốm, đá...

Với hình thức toàn vẹn có tính kết nối cao, các vật phẩm có thể đặt bất cứ đâu, miễn sao khi cần "nương tựa", an yên, gia chủ có thể nhanh chóng bắt gặp và thoải mái thả hồn, lưu tĩnh.

Tâm hồn của bạn được tắm mát, chữa lành bằng những vật phẩm nhỏ xinh trang trí trong nhà, bàn làm việc, trên ô tô... mà không cần mất quá nhiều công sức

Để tạo góc bình an, các gia chủ có thể chọn những vật phẩm bình an hoặc vật phẩm kết nối với thiên nhiên.



Những vật phẩm bình an

Nếu bắt đầu ngày mới (hoặc kết thúc ngày làm việc dài) bằng những góc bình an nhỏ bé, bạn sẽ dễ dàng thoát ra khỏi vòng xoáy của những cuộc điện thoại căng thẳng hay những deadline thôi thúc đầy áp lực.

Kích thước nhỏ gọn "Tượng Thích Ca thiền định" để decor trong nhà và không gian ban công, sân vườn... giúp gia chủ dễ dàng hoàn thiện góc nhỏ cho mình

Những vật phẩm của Phật hoặc gợi nhớ về thế giới của Phật - một tôn giáo phổ biến của Á Đông cũng dễ dàng đưa bạn đến sự bình an

Nét mặt Phật từ bi hiền hòa, điểm xuyết họa tiết hoa vô ưu - một loài hoa tượng trưng cho sự tự do, an yên và tự tại sẽ tạo ra những năng lượng an lành, để mỗi khi muộn phiền, nhìn vào góc nhỏ và những vật phẩm đã bài trí bạn sẽ thấy mọi tiêu cực như được giải phóng.

Những vật phẩm kết nối thiên nhiên

Mang thiên nhiên vào trong căn nhà luôn là giải pháp cân bằng cảm xúc. Nếu chưa thiết lập được các tiểu cảnh theo ý muốn hay không gian không đủ rộng để mang nhiều cây xanh vào, bạn có thể dùng các vật phẩm phù hợp để trang trí.

Những bức tranh 3D, kết hợp tranh, đèn led với các cụm hoa, lá, cây xanh thật sẽ tạo ra không gian thiên nhiên thực sự trong ngôi nhà của bạn

Những món đồ lưu niệm mô phỏng thiên nhiên, những quả trứng mộc sinh thiện lành xinh xắn đều là những gợi ý tốt cho các góc nhà, góc làm việc. Chúng giúp kết nối với thiên nhiên, mang lại sự an tĩnh, yên lành không giới hạn.

Trứng mộc sinh biểu trưng cho sự sinh sôi, sự phát triển và sự thay đổi tích cực, rất phù hợp để trang trí cho góc bình yên của bạn

Một không gian thiên nhiên có đủ hoa, bướm, cây, đá thu gọn trong lòng quả trứng nhỏ giúp bạn nhớ về sự bình yên trong một thiên nhiên có thực mà bạn đã từng

Sự hài hòa, tĩnh lặng trên nét mặt của các pho tượng bé, những vật phẩm của nhà Phật cùng sự độc đáo, tỉ mỉ trên từng chi tiết của sản phẩm sẽ khiến mỗi góc bình an của bạn là một tác phẩm nghệ thuật, giúp bạn nương trú tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống hiện đại.

Ảnh: Soulful Keepsakes, Farmcity, SENCO HOME, Tâm Bình An - Tượng Phật Tâm Linh, Nhà mình