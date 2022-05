Kim Kardashian khoe vòng 3 ngoại cỡ trong lần đầu lên bìa tạp chí áo tắm

Trên trang cá nhân, ngôi sao truyền hình thực tế viết: “OMG! Tôi là gương mặt trang bìa Sports Illustrated!!! Chúng tôi đã chụp bộ ảnh này hồi tháng 1 và thật khó để giữ bí mật!”. Kim Kardashian cho biết được lên bìa ấn phẩm Sports Illustrated Swimsuit là một vinh dự và là ước mơ của cô.

Kim Kardashian cùng với mẹ của tỉ phú Elon Musk - bà Maye Musk, nữ ca sĩ Ciara và người mẫu ngoại cỡ Yumi Nu là 4 gương mặt ảnh bìa tạp chí Sports Illustrated Swimsuit 2022.

Nổi tiếng rần rần từ sau show truyền hình thực tế gia đình Keeping Up With the Kardashians phát sóng lần đầu tiên năm 2007, Kim Kardashian đã dần tạo nên đế chế tỉ đô ngày càng lớn mạnh của riêng mình và không ngừng mở rộng công việc kinh doanh qua việc phát hành sách ảnh, kinh doanh mỹ phẩm thời trang với các dòng sản phẩm KKW Beauty, KKW Fragrance và nội y định hình Skims. Ngoài ra, Kim còn ấp ủ giấc mơ trở thành luật sư và đã nghiêm túc theo đuổi việc học luật. Tuy nhiên, bên cạnh những công việc hoành tráng của mình, ngôi sao đình đám vẫn chưa từng một lần xuất hiện trên SI Swimsuit cho đến khi được lên trang bìa năm nay ước mơ của cô mới thành hiện thực.

Qua góc máy của nhiếp ảnh gia Greg Swales, Kim Kardashian quả thực đã có những shoots hình đẹp mãn nhãn giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp tựa tranh vẽ với làn nước trong xanh như ngọc.

Tạo dáng với mô tô phân khối lớn, mỹ nhân sinh năm 1980 trông vẫn trẻ trung căng đầy sức sống ở tuổi tứ tuần. Kim diện loạt bikini Skims bé xíu với màu sắc và kiểu dáng tối giản như đen, ghi ánh bạc… bodysuit dài tay thể thao khỏe khoắn cực cool. Ngoài ra, người đẹp còn mặc bikini đen với quần da cùng tông của Balenciaga.

Gần đây, trò chuyện với Vogue, Kim Kardashian tiết lộ cô đã giảm cân cấp tốc tới 7 kg trong 3 tuần, không ăn bất kỳ loại carbs hoặc đường nào để có thể mặc vừa bộ váy của minh tinh quá cố Marilyn Monroe.



Nguồn: SI, Vogue, Instagram NV