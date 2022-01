Kiểu tóc pixie, mái rèm, vẽ mắt floating eyeliner tiếp tục gây sốt trong năm 2022

Trang Vogue Anh quốc vừa tổng hợp những xu hướng thịnh hành dưới đây được tìm kiếm nhiều nhất năm 2021 là kiểu tóc pixie, mái rèm cửa, trang điểm tự nhiên… và dự đoán tiếp tục được yêu thích trong năm 2022.

3 kiểu tóc hot trend của mùa Xuân Hè 2022

Curtain Bangs

Kiểu tóc mái rèm được giới trẻ ưa chuộng nhất vào mùa hè. Lấy cảm hứng từ mốt những năm 70 với hình ảnh của minh tinh Brigitte Bardot, tóc mái rèm dài hơn mái bằng thông thường, chia làm 2 bên bồng bềnh tự nhiên kéo tới mắt. Đây là kiểu tóc mái phù hợp với hầu hết mọi khuôn mặt, che được những khuyết điểm như trán rộng, mặt vuông hay quá tròn… Mỹ nhân xứ Hàn Song Hye Kyo trong phim mới Now We Are Breaking Up cũng để kiểu tóc mái này.

Pixie Cut

Đứng ở vị trí thứ hai là kiểu tóc pixie - một phong cách ấn tượng dành cho những cô gái muốn có vẻ ngoài sắc nét từ cái nhìn đầu tiên. Thịnh hành từ những năm 50, đến nay tóc pixie vẫn là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn thể hiện cá tính. Những ngôi sao Hollywood dẫn đầu xu hướng tóc pixie năm qua không thể không nhắc đến bóng hồng người Pháp - nàng Bond girl Léa Seydoux, nữ diễn viên Chạng vạng Kristen Stewart với muôn vàn biến thể pixie từ dài tới ngắn, ngắn và cực ngắn…

The Wolf Cut





Được đánh giá là kiểu tóc tuyệt vời nhất năm, wolf cut yêu cầu người thợ có khả năng cắt layer đỉnh cao, tóc được đánh rối gợn sóng nhẹ nhàng nhìn có vẻ tự nhiên nhưng tạo kiểu lại không hề đơn giản. Wolf cut là bản phối tuyệt vời kết hợp giữa phong cách tóc shag và mullet. Billie Eilish và FKA Twigs là những cái tên dẫn đầu xu hướng tóc này năm qua.

Trang điểm tự nhiên cùng kiểu vẽ floating eyeliner tiếp tục lên ngôi

Hãy tạm quên những kiểu đánh mắt và môi rực rỡ nổi bật chuyên dành cho thảm đỏ, sự kiện hay son trầm thâm tím đã từng là mốt cách đây vài năm. Tạo khối contour, kẻ mắt lên hẳn mí trên, trang điểm tự nhiên “có như không” và make up tông nude mới là những hot trend được ưa chuộng.

Kẻ eyeliner lên mí trên hay còn gọi là floating eyeliner chính là xu hướng vẽ mắt mới lạ đầy cá tính cực hot trong năm qua, được các cô nàng IT Girl đình đám lăng xê nhiệt tình như Gigi Hadid, Rosé BlackPink…

Do thời gian ở nhà kéo dài, chủ yếu là làm việc tại nhà nhưng vẫn cần phải đẹp khi họp hành trao đổi qua zoom, do đó xu hướng trang điểm tự nhiên, đơn giản nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo yếu tố tươi tắn được đề cao, và dự báo sẽ còn hot trong cả năm 2022.

Trang điểm tông nude tiệp màu da với vẻ đẹp tự nhiên trong veo mang đến một vẻ ngoài trẻ trung hoàn mỹ vẫn là xu hướng thịnh hành chưa bao giờ lỗi mốt. Kiểu make up này hợp với mọi kiểu tóc, uốn xoăn, tóc thẳng, tóc pixie cá tính hay mái rèm nữ tính gợi cảm…



Nguồn: Vogue Anh, Instagram