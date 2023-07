Không ngại nắng hè, làn da vẫn luôn căng mướt nhờ những thực vật giải nhiệt này

Vào mùa hè, thói quen làm đẹp của chúng ta cần thay đổi. Những sản phẩm chăm sóc da phải tươi mát và nhẹ hơn giúp da có được sự cân bằng mang đến vẻ ngoài mịn màng không tì vết. Rau má, lô hội, dưa chuột là những thực vật giải nhiệt không chỉ có thành phần phù hợp với mọi loại da, giàu chất chống ô xy hóa mà còn có vô số lợi ích có lợi cho da giúp làn da của bạn trở nên mịn màng, căng mướt và rạng rỡ hơn.

Rau má

Bằng cách tăng sản xuất collagen, rau má làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và cải thiện kết cấu tổng thể.

Rau má có thể kích thích da sản xuất collagen, một loại protein cần thiết để duy trì độ đàn hồi và săn chắc

Dưa chuột

Các hợp chất có trong dưa chuột, chẳng hạn như vitamin C và axit caffeic, có đặc tính chống viêm. Các enzyme và axit ascorbic có chứa trong dưa chuột giúp làm sáng da và giảm sự xuất hiện của các đốm đen, sẹo hoặc tăng sắc tố. Ngoài ra, hàm lượng silica của nó giúp củng cố các mô liên kết của da, có thể cải thiện độ săn chắc và tông màu của da. Không những vậy, dưa chuột rất giàu chất chống ô xy hóa, chẳng hạn như vitamin C và vitamin E, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da sớm.

Dưa chuột có hàm lượng nước cao, giúp nó trở thành một loại kem dưỡng ẩm da tự nhiên tuyệt vời. Đắp những lát dưa chuột tươi hoặc nước ép dưa chuột lên da có thể giúp da ngậm nước, mềm mại và dẻo dai. Dưa chuột có chứa các hợp chất làm se tự nhiên giúp giảm dầu thừa và thu nhỏ lỗ chân lông to

Lô hội

Lô hội được biết đến với khả năng đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Chứa các hợp chất có thể kích thích sản xuất collagen và nguyên bào sợi, hỗ trợ tái tạo mô và có thể giúp giảm sự xuất hiện của sẹo và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Gel lô hội chứa hàm lượng nước cao, giúp nó trở thành một loại kem dưỡng ẩm tuyệt vời cho da. Nó giúp cân bằng sản xuất bã nhờn trên da, là một thành phần có lợi cho cả da dầu và da dễ nổi mụn

Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, rau má, lô hội và dưa leo còn có thể kết hợp với các thành phần tự nhiên khác để làm thành công thức mặt nạ chăm sóc da trong mùa nắng đạt hiệu quả tốt hơn.

Mặt nạ dưa leo và dưa hấu làm dịu làn da cháy nắng

Những chất chống ô xy hóa trong dưa chuột có thể bảo vệ da khỏi tác hại của các yếu tố môi trường và thúc đẩy vẻ ngoài khỏe mạnh, trẻ trung. Bên cạnh đó, nó giúp làm dịu lớp hạ bì bị kích thích, bị viêm hoặc bị cháy nắng

Trộn đều 1 thìa canh nước ép dưa hấu cùng 1 thìa canh dưa leo xay nhuyễn, được một hỗn hợp đồng nhất. Thoa hỗn hợp thu được lên mặt và cổ để 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát.

Mặt nạ rau má và mật ong trị mụn

Rau má còn có đặc tính chống viêm, hữu ích trong việc làm dịu và giảm các tình trạng viêm da, chẳng hạn như mụn trứng cá

Trộn rau má đã được làm sạch xay nhuyễn với mật ong. Đắp lên vùng da bị mụn trong vòng 20 phút. Rửa sạch lại bằng nước mát. Làm đều đặn từ 2 - 3 lần/ tuần sẽ thu được kết quả như mong muốn.

Mặt nạ rau má và sữa chua lấy lại làn da trắng mịn

Hoạt động chống ôxy hóa giúp bảo vệ da chống lại thiệt hại do các gốc tự do gây ra. Điều này giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm và thúc đẩy vẻ ngoài trẻ trung, khỏe mạnh hơn

Trộn đều rau má đã xay nhuyễn với sữa chua thu được hỗn hợp bột mịn. Thoa đều lên mặt, massage nhẹ nhàng, sau 15 phút rửa lại bằng nước ấm.

Mặt nạ lô hội, mật ong và chanh hô biến làn da rám nắng thành trắng hồng

Lô hội có đặc tính làm dịu và chống viêm có thể làm dịu da bị kích ứng, viêm hoặc cháy nắng. Nó cũng rất giàu chất chống ô xy hóa, chẳng hạn như vitamin C và E, giúp chống lại các gốc tự do gây lão hóa da sớm

Trộn đều 2 thìa cafe gel lô hội cùng 1 thìa cafe nước cốt chanh, 1 thìa cafe mật ong, được hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp thu được lên mặt và cổ. Để khô trong 10 phút rồi rửa lại bằng nước mát. Bạn có thể đắp mặt nạ này mỗi ngày 1 lần.

Theo: Instyle, Style, Pixabay