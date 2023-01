Không cần phụ kiện đắt tiền, phái đẹp vẫn cực sang với những mẫu khăn quàng cổ

Không cầu kì cũng chẳng quá đắt tiền nhưng công dụng mà khăn quàng cổ đem tới cho người diện lại cực kì hữu ích bởi chúng là món đồ giúp các nàng “sống sót” qua mùa đông khắc nghiệt đồng thời đem tới vẻ ngoài sang chảnh, hợp gu.

Khăn quàng tua rua

Là thiết kế cơ bản và đơn giản nhưng khăn quàng tua rua lại được yêu thích và phổ biến nhất trong số các loại khăn quàng. Item này phối được với đa dạng các loại trang phục, từ cá tính với áo khoác da đến điệu đà cùng chân váy ngắn, áo blouse.

Khăn quàng kẻ sọc

Khăn quàng họa tiết

Những chiếc khăn quàng in họa tiết, in chữ cũng là thiết kế được các quý cô hết mực yêu thích trong mùa lạnh năm nay. Với màu sắc rực rỡ bắt mắt cùng logo in chữ “to đoành”, item này sẽ khiến bạn xua đi không khí đìu hiu, ảm đạm.

Mùa lạnh tại miền Bắc khá khắc nghiệt nhưng nếu biết nắm bắt các xu hướng thời trang trendy thì nàng chẳng lo thiếu ấm hay lạc mốt. Không chỉ riêng quần áo, váy vóc mà những món phụ kiện như khăn quàng cổ mỗi năm lại đổi mới, vậy nên hãy cập nhật nhanh các xu hướng này vào tủ đồ.



