Khởi động đúng cách khi chạy bộ - việc làm dễ, lợi ích lớn

Theo các huấn luyện viên thể thao, nếu không muốn đối mặt với các nguy cơ chấn thương từ nhẹ tới nặng như chuột rút, căng cơ… thì trước khi chạy bộ các runner cần khởi động thật bài bản, nghiêm túc. Bất luận thời điểm chạy bộ của các runner là vào lúc nào - khi sáng sớm (vừa mới thức dậy), vào buổi chiều (sau một ngày làm việc dài) hay vào buổi tối (sau bữa ăn)…



Một số động tác khởi động đơn giản và hiệu quả:

1. Đứng rộng bằng hông sau đó uốn cong về phía trước ở thắt lưng để chạm vào ngón chân.

Tiếp theo, đưa tay ra thành tấm ván, giữ trong vài giây trước khi đưa tay trở về phía mũi chân rồi đứng dậy. Lặp lại trong 40 giây.



2. Đứng hai chân rộng bằng vai trước khi uốn cong đầu gối phải về phía sau sao cho bạn lơ lửng cách mặt đất vài inch ở phía bên phải trong khi vẫn giữ thẳng chân trái. Đưa bản thân trở lại tư thế đứng và lặp lại ở bên trái. Lặp lại trong 40 giây.

3. Giữ ngực và đầu ngẩng cao, bước về phía trước bằng chân phải, đưa đầu gối trước gập 90° và giữ đầu gối sau cách sàn một inch khi bạn di chuyển. Trở lại tư thế đứng và bước về phía trước bằng chân trái. Lặp lại trong 40 giây.

4. Quỳ xuống trên một chân giữ cho hông và thân vuông. Nhẹ nhàng đẩy xương chậu về phía trước cho đến khi cảm thấy căng ở mặt trước của hông (của chân sau). Để tăng độ căng và duy trì vị trí xương chậu trung tính, hãy tập cơ mông ở chân sau. Đổi bên và tiếp tục với bên còn lại. Lặp lại động tác trong 40 giây.

5. Giữ một chân trụ và thân thẳng, co một đầu gối chân lên ngang ngực, dùng hai tay đỡ lấy đầu gối của chân co, thả lỏng bàn chân co, giữ lại trong 10 giây rồi đổi bên. Thực hiện lặp lại động tác trong vòng 40 giây.

6. Đứng thẳng, chân rộng bằng vai, đưa hai tay vươn lên cao hết cỡ, hai bàn tay nắm lấy nhau để tạo độ chắc chắn. Sau đó từ từ nghiêng sang bên trái, giữ lại trong vài giây và tiếp tục thực hiện như vậy với bên phải nhằm khởi động vai và cánh tay. Lặp lại trong 40 giây.

7. Giữ cho thân vuông góc với mặt đất, hai tay nắm lấy mũi chân và xoay cổ chân trong vài giây. Tiếp tục làm thế với bên phải. Thực hiện động tác trong vòng 40 giây.

Cuối cùng thì khởi động sẽ đưa bạn vượt qua phạm vi chuyển động hiện có của cơ thể để làm quen với trạng thái vận động mới. Nó giúp tăng nhiệt độ và nhịp tim… khiến bạn linh hoạt hơn và từ đó chất lượng, tâm lý và hiệu quả cuộc chạy cũng được nâng cao, có hiệu quả rõ rệt.

