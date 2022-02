Khoe body siêu đỉnh với những thiết kế cut out quyến rũ “thiêu đốt” mọi ánh nhìn

Xu hướng trang phục cut out không còn là một cụm từ xa lạ đối với phái đẹp. Được mệnh danh là vũ khí quyến rũ bí mật của các nàng, chỉ cần diện item này là bạn sẽ khoe trọn được body chữ S siêu đỉnh.

Trang phục cut out được sinh ra với sứ mệnh nhằm phô diễn những đường cong tuyệt đẹp nhất trên cơ thể người phụ nữ. Cơn sốt “gợi cảm” này làm mê đắm phái đẹp bởi sự quyến rũ và phóng khoáng, táo bạo trong từng thiết kế. Diện trang phục này bạn sẽ được xuýt xoa ngợi khen với body siêu đỉnh.





Giúp người mặc khéo léo khoe được những đường cong quyến rũ và tuyệt vời trên cơ thế một cách tinh tế, tự nhiên nhất nên trang phục cut out luôn được những ngôi sao, fashionista… ưu ái lựa chọn cả trong sự kiện lẫn cuộc sống đời thường.



Theo: Who What Wear, Elle