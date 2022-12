Khánh Vân nắm tay Đoàn Thiên Ân tái hiện khoảnh khắc đăng quang

Là chương trình đầu tiên do bản thân đứng ra sáng lập và tổ chức, Hoa hậu Khánh Vân đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết cho show diễn lần này. Không chỉ trực tiếp đưa ra ý tưởng thực hiện, cô còn dành thời gian giám sát và đốc thúc ekip từ khâu dàn dựng sân khấu cho đến công tác chuẩn bị đón tiếp khách mời. Trong hậu trường của show, hình ảnh nàng hậu liên tục “chạy ra chạy vô" khiến nhiều người phải xuýt xoa vì sự tâm và chỉn chu của nàng hậu.

Với 4 bộ sưu tập đến từ các NTK Hoàng Hải, Phương Hồ, Đặng Trọng Minh Châu và Brian Võ, “Brave Heart Fashion Show 2022” quy tụ gần 200 người mẫu tham gia trình diễn, trong đó có cả mẫu nhí. Tất cả đều hào hứng được trình diễn cho chương trình đầu tiên do Hoa hậu Khánh Vân tổ chức.

Fashion show đầu tay do Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tổ chức có sự tham gia của các người đẹp đình đám như Miss World Vietnam 2015 Lan Khuê, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Thuỷ Tiên, Top 5 HHHVVN Hương Ly, Top 5 HHHVVN Lê Hoàng Phương… các người đẹp cũng sắp xếp đến tổng dợt và bàn bạc cùng biên đạo, nhà thiết kế để mang đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc nhất.

Hình ảnh Hoa hậu Khánh Vân và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân sải bước cùng nhau trên sàn catwalk nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì đây là lần đầu hai nàng hậu catwalk chung. Thú vị nhất là hình ảnh cả hai nắm tay nhau dưới ánh đèn như giây phút đăng quang, liệu đây có phải là một phần đặc biệt tại Brave Heart Fashion Show?

Cùng với đó là các ca sĩ: Roy Nguyễn, Dế Choắt, Orange cũng đến tổng duyệt, thể hiện sự chuyên nghiệp cho phần biểu diễn của mình. Gặp lại người bạn thân Roy Nguyễn, Hoa hậu Khánh Vân thảo luận để có màn biểu diễn đặc sắc nhất.





Hình ảnh sân khấu chính thức phần nào thể hiện tâm huyết, quyết tâm và sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp của BTC. Với cảm hứng từ chủ đề và tên gọi “Brave Heart”, sân khấu được phối cảnh với những đường nét chắc, khắc hoạ tinh thần mạnh mẽ, chiến binh của những người mẫu trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao thời trang.

Brave Heart - những trái tim kiên cường và dũng cảm, luôn kiên định trên mỗi bước đi của mình, vững vàng trước mọi thử thách và luôn hướng về phía trước. 05 màn hình LED ở background được xếp đan xen tạo hình chữ V - là chữ cái tên của Khánh Vân và V của “vững tin” - tiếp thêm sức mạnh nơi khởi đầu sàn runway, khởi đầu những giấc mơ dành cho thời trang Việt Nam.

Riêng sàn runway dài 20m được thiết kế tone trắng nổi bật, với ý nghĩa tâm điểm sự chú ý dành riêng cho những người mẫu sải bước cùng những thiết kế thời thượng, cá tính và đẳng cấp. Ngoài ra, sân khấu cũng tăng cường bố trí một dãy đèn trên trần nhà dọc theo đường catwalk, nhằm tôn vinh những phần trình diễn đặc sắc và giúp khán giả quan sát rõ nét hơn về chất liệu, hình dáng trang phục.

Show thời trang do Khánh Vân tổ chức diễn ra ngày 21/12/2022 tại Saigon South Marina Club (SSMC), Quận 7, trình diễn các bộ sưu tập Goddess (NTK Hoàng Hải), Be Unique - Khác biệt để đặc biệt (NTK Phương Hồ), Destiny (NTK Đặng Trọng Minh Châu) và BST Heart of light (NTK Brian Võ).

Photo: Sang Đào