Khẳng định còn độc thân, Angela Phương Trinh vẫn mặc váy cưới lên xe hoa.

Sáng 8.12.2022, Angela Phương Trinh gây chú ý khi ngồi trên xe hoa, diện váy cưới tại buổi triển lãm Cuộc dạo chơi của những cánh hoa, kỷ niệm 10 năm theo đuổi lĩnh vực thời trang của NTK Phương My.

“Trinh rất ít khi nhận lời tham dự sự kiện và một khi đã đồng ý thì đó chắc chắn là người tôi rất yêu quý. Đến với một sự kiện như vậy, tôi luôn cố gắng để trở nên ấn tượng nhất, tôn lên vẻ đẹp của trang phục”, nữ diễn viên bật mí về sự xuất hiện “hút” truyền thông trên thảm đỏ.

Xuất hiện với vai trò khách mời, Angela Phương Trinh rất biết cách chiếm “spotlight” bằng màn “chào sân” trên xe hoa và chiếc đầm trắng bồng bềnh hệt cô dâu.

Thiết kế váy cưới khoét ngực tôn dáng, tạo điểm nhấn bằng những cánh hoa nổi đính kết khắp thân váy. Hai tà voan mỏng nhẹ, hờ hững “đậu” trên vai làm nên một diện mạo sang trọng mà nữ tính cho người đẹp.

Tạo hình “cô dâu” ấn tượng cùng mái tóc tém cá tính của Angela Phương Trinh khiến Hoa hậu H'Hen Niê dự cùng thảm đỏ cũng phải hết lời khen ngợi. Đây cũng là lần đầu tiên hai cô nàng 9X xinh đẹp của showbiz Việt đứng chung khung hình.

Màn “vào vai” quá hoàn hảo khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về đời sống tình cảm của Angela Phương Trinh, cô chia sẻ: “5 - 6 năm qua tôi không hề có một mối quan hệ tình cảm nam nữ nào hết, bởi nếu có thì cũng bị paparazzi phát hiện ngay thôi. Dù độc thân nhưng tôi vẫn rất vui thích”.





Buổi triển lãm Cuộc dạo chơi của những cánh hoa do NTK Phương My tổ chức còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ, diễn viên đình đám như: Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Midu, Văn Mai Hương,...

Sự kiện thời trang diễn ra tại Dinh Độc lập, được chia thành 10 không gian trưng bày giàu tính nghệ thuật được sắp đặt chủ đạo từ hoa theo từng ý tưởng riêng.

Đây không chỉ là dấu ấn 10 năm kỷ niệm của Phương My, mà qua đó còn thể hiện tâm huyết, sự chỉnh chu và thẩm mỹ tuyệt vời của người làm thời trang, nghệ thuật. Cột mốc 10 năm khép lại là tiền đề cho nhiều cột mốc 10 năm rực rỡ hơn.

Những chiếc đầm voan tạo nên tên tuổi của Phương My đã làm “xiêu lòng” không ít mỹ nhân Việt. Không chỉ Angela Phương Trinh, diễn viên Ngô Thanh Vân cũng từng diện một bộ váy cưới của NTK trong ngày trọng đại.



Ảnh: Ngọc Khánh, BTC