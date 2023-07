Khán giả che dù xem show thời trang dưới mưa

Trên sàn runway đặt ngoài trời lấy cảm hứng từ biển cả và những con sóng cuộn trào, dàn người mẫu là các hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Thanh Thủy và các thí sinh nhan sắc bước đi uyển chuyển, nhịp nhàng trong tiếng mưa rơi.

Look at me là bộ sưu tập mùa Pre-Fall 2023 của NTK Lê Thanh Hòa. Trên các gam màu dịu dàng như trắng, nude, hồng nhạt, xanh nhạt... các thiết kế thực hiện trên chất liệu chính là vải tweed phù hợp với tiết trời mùa thu mát lành sắp đến.

Jumpsuit vải tweed được phối cùng áo sơ mi organza, áo blazer, gile chất liệu dày dặn và ấm áp mix cùng chân váy dáng xòe bồng... mang đến các outfit nhiều lớp đẹp mắt và tôn dáng



NTK chia sẻ anh muốn dùng ngôn ngữ thời trang Look at me để nói về sự tự tin, bản lĩnh và độc lập của người phụ nữ hiện đại. Mỗi thiết kế được tạo nên để tôn vinh sự tự do và sức hút cá nhân của mỗi cô gái.

BST mùa thu của nhà mốt giới thiệu những xu hướng thời trang đang thịnh hành như bralette không dây mặc kèm set áo khoác và quần hoặc váy đồng bộ, phụ kiện body chain giúp tôn các đường chiết eo của trang phục, đính kết hoa vải…

Những kỹ thuật xử lý chất liệu tinh tế từng làm nên signature cho Lê Thanh Hòa cũng được áp dụng vào BST này. Các chất liệu mềm, có độ rũ như voan tơ được xếp ly, kết hợp cùng vải tweed đứng phom giúp tổng thể trang phục cân bằng được tính thanh lịch, sắc sảo nhưng không mất đi vẻ nữ tính

Các chi tiết đính kết được tính toán hợp lý giúp tăng thêm nét thẩm mỹ cho từng item

Khi show diễn ra được nửa thời gian, trời mưa lất phất tạo nên sự độc đáo và hiệu ứng đặc biệt. Các khán giả che dù, ngồi xem show dưới mưa đến phút cuối. Dù thời tiết không thuận lợi nhưng khán giả đã có một show diễn mãn nhãn với thời trang và những sải bước đầy tự tin của các người đẹp.

Đỗ Thị Hà, Thanh Thủy trình diễn ở vị trí mở màn với hai thiết kế tương đồng nhưng mang hai phong cách khác nhau - một trẻ trung phóng khoáng và một ngọt ngào quyến rũ. Lương Thùy Linh gây ấn tượng với hình ảnh cuốn hút, tự tin khi diện bodysuit cúp ngực vải tweed phối áo choàng oversized tay phồng màu hồng

Show diễn Look at me nằm trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest vừa tổ chức vào chiều ngày 17.7. Một năm trước đó, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa từng ghi dấu tại sàn diễn này với bộ sưu tập áo cưới. Khi đó cả dàn model và khán giả cũng phải che dù để xem trọn vẹn show thời trang dưới mưa.

Ảnh: Kiếng Cận team