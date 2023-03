Khám phá trang phục thể thao yêu thích của những người nổi tiếng

Idol lừng lẫy một thời Ahn So Hee của nhóm nhạc Wonder Girls đã có một thời gian khá dài kết thân cùng bộ môn pilates. Cô nàng thường ăn mặc thoải mái với những trang phục ôm sát cơ thể, có khả năng co giãn tốt như quần legging, áo thun cotton...