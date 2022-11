Kết hôn với “chồng ngoại giao” Hoa hậu Ngọc Hân gửi ống tre mời khách dự cưới

Chia sẻ với phóng viên, Hoa hậu Ngọc Hân cho biết: “Bộ thiệp cưới mang đậm phong vị truyền thống chính là điều mãn nguyện nhất của Ngọc Hân và Phú Đạt - tên ông xã của Ngọc Hân. Thay vì phong bì giấy, Hân sử dụng ống tre để đựng thiệp. Trên ống tre Hân khắc logo được cách điệu từ dấu triện - như một cách để giới thiệu, bày tỏ về mình với các khách mời.

Thiệp mời Hân cũng không làm bằng giấy thông thường mà là giấy dó - một loại giấy cổ của người Việt ta… Cả giấy dó và ống tre đều là những vật phẩm có nguyên liệu từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Sau khi nhận thiệp mọi người có thể tiếp tục dùng ống tre đựng trà hay cho trẻ nhỏ đựng kẹo cũng rất xinh, bộ thiệp cưới của vợ chồng Hân sẽ gắn bó dài dài với các khách quý”.

Từng có một thời gian khá dài làm người mẫu trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2010 ở thời điểm đang là sinh viên của khoa Thiết kế thời trang, Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp, người đẹp Hà Nội ghi dấu ấn đẹp với hàng vạn fans không chỉ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng mà còn bởi lối sống thanh lịch, kín đáo, nghiêm túc cùng định hướng phát triển công việc, nghề nghiệp chuyên môn rất bài bản.

Nổi tiếng là một người đẹp và cũng là một nhà thiết kế thời trang có quan điểm vì cộng đồng, vì môi trường, nàng hậu sinh năm 1989 đã và đang xây dựng, giới thiệu khá nhiều mẫu thiết kế thời trang đẹp, thân thiện với môi trường, có giá trị mỹ thuật cao và đặc biệt là mang dấu ấn nghệ thuật cùng phong vị truyền thống sâu sắc.

Ngọc Hân hiện được biết đến là một… “người đẹp áo dài” - tức người đẹp thiết kế áo dài cho rất nhiều người đẹp nói riêng và cho phụ nữ Việt Nam nói chung. Nhưng ít ai biết rằng trước đó nhà thiết kế thời trang Hà Nội đã là chủ của chuỗi thương hiệu thời trang vest nam nổi tiếng từ Nam chí Bắc…





“Hân rất yêu truyền thống và các nét đẹp văn hóa cổ xưa. Phong cách thiết kế thời trang của Hân cũng luôn lấy điều đó làm tâm điểm xoay quanh. Khi thiết kế thiệp, Hân vẫn lưu ý giữ điều đó. Họa tiết mà Hân chọn để thể hiện trên thiệp chính là hoa sen - một biểu tượng mỹ thuật cổ của người Việt. Đây cũng là hình ảnh mà rất nhiều khách hàng yêu áo dài, các đồng nghiệp của Hân thường thấy trên các thiết kế thời trang”, người đẹp nói thêm.

Trở lại bộ thiệp cưới độc đáo, nàng hậu Ngọc Hân tâm sự: “Ý tưởng về bộ thiệp độc đáo và đặc biệt này không có đơn vị thi công nào dám nhận. Chung cuộc là chúng mình và ê kíp đã tự làm từng chiếc một. Gần 1.000 thiệp được phát đi là gần 1.000 sản phẩm mà tụi mình phải thực hiện từng chút từng chút.

Từ việc tính toán, căn chỉnh kích thước ống tre cho đến việc xử lý chất liệu giấy dó. Giai đoạn này mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện để ra sản phẩm mẫu hoàn hảo và bắt đầu nhân bản…”.

“… Thử thách nhất là công đoạn in trên giấy dó - chất liệu vốn dùng được vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam. Do đặc tính của giấy là xốp, nhẹ, cấu trúc dạng sợi nên khi in màu rất khó để cho ra ngay được bản màu như ý. Qua nhiều lần in test mới đúc kết được thông số chuẩn trước khi in hàng loạt. Đó là chưa kể cũng bởi chất liệu giấy đặc biệt mà khi thành phẩm thì việc đóng gói thiệp cũng rất cần cầu kỳ...

Vợ chồng Hân và ê kíp phải tự cắt giấy bằng tay rồi nhẹ nhàng cuộn tròn cất cẩn thận vào từng ống tre trước khi gửi đi. Dày công sức song vợ chồng mình lại rất vui, hài lòng và có phần hãnh diện. Bộ thiệp mang nét riêng, có dấu ấn cá nhân và cũng là tình cảm mà gia đình muốn gửi tới những vị khách vô cùng trân quý”, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân bộc bạch.



