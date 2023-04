Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Bieber lọt top sao mặc đẹp nhờ trang phục tối giản

Không hẹn mà gặp khi các gương mặt quen thuộc trong làng thời trang quốc tế như: Kendall Jenner, Gigi Hadid, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski... đều có mặt trong top sao nữ mặc đẹp nhất tuần. Điểm chung trên trang phục của loạt sao Hollywood là outfit của họ đều có đường cắt sạch sẽ, tối giản trong khi vẫn mang đến vẻ ngoài sang trọng.

Siêu mẫu Kendall Jenner mặc váy bodycon màu trắng của Alaïa khi dự bữa tối kỷ niệm 20 năm của Revolve ở Beverly Hills, California. Những xếp nếp bất đối xứng tôn lên vóc dáng của nàng siêu mẫu một cách tinh tế, quyến rũ.

Khi đến dự khai trương cửa hàng mới của Cinq à Sept ở thành phố New York, Mỹ, Karen Elson chọn thiết kế cúp ngực tối giản của thương hiệu. Mẫu đầm màu đen nổi bật với đường viền lấp lánh chạy ngang ngực và dọc theo mép vải. Tất cả nhằm thu hút sự chú ý của công chúng vào đường xẻ hông khoe một phần đôi chân của nữ người mẫu, kiêm ca sĩ và nhạc sĩ người Anh.



Hình ảnh mang tính biểu tượng thời trang của Dior được Danielle Fishback tái hiện qua set trang phục gồm blazer sọc gingham đen trắng và chân váy chấm bi dáng xòe.

Gigi Hadid dự bữa tối tại New York trong set trang phục màu be và xanh mint dịu mát của Guest In Residence. Mẫu áo cashmere lệch vai màu trung tính do cô thiết kế, kết hợp với bộ vest làm nên outfit hoàn hảo cho mùa hè.

Hailey Bieber chọn phong cách tối giản khi dạo quanh thành phố New York trong trang phục của 16Arlington. Kiểu váy ngắn màu đen (little black dress) được làm mới bằng chi tiết ấn tượng phía trước ngực, được chân dài quốc tế phối cùng giày cao gót, mắt kính và túi đeo vai đều màu đen.

Đầm liền thân cổ ôm chất liệu co giãn của Miaou giúp Emily Ratajkowski lọt top sao nữ mặc đẹp nhất tuần. Thiết kế có bản in ấn tượng tôn bờ vai thanh mảnh được nữ siêu mẫu một con phối cùng boots da cao cổ màu nâu đất.

Jodie Turner-Smith diện váy đầm sơ mi của Gucci trong sự kiện kỷ niệm thế giới Star Ward tại London, Anh. Thiết kế tối giản trên chất liệu vải lụa màu đỏ tươi giúp tôn làn da của nữ diễn viên 36 tuổi.

All black cũng chính là công thức mặc đẹp của Rachel Brosnahan. Nữ diễn viên người Mỹ diện trang phục của nhà mốt Adeam khi tham gia trò chuyện tại chương trình The Today show - một chương trình truyền hình phát sóng trên NBC.

Tham dự buổi công chiếu phim The Vampire's Wife tại London, Rachel Weisz gây ấn tượng với outfit màu tía bằng vải nhung. Tạp chí thời trang Vogue đánh giá đây là một lựa chọn thanh lịch và cổ điển cho nữ diễn viên trên thảm đỏ.

Nằm ở cuối danh sách top 10 sao nữ mặc đẹp nhất tuần là Jennifer Garner trong váy áo của nhà mốt Gabriela Hearst. Trên thảm đỏ buổi công chiếu phim The Last Thing He Told Me tại Los Angeles, California, Mỹ nữ diễn viên 51 tuổi mặc đầm ống màu trắng. Chi tiết đặc biệt làm nên dấu ấn cho outfit phong cách tối giản của cô chính là họa tiết hình học xuyên thấu chạy dọc theo chiều dài của chiếc váy.

Theo: Vogue, Elle