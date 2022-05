Jun Vũ hóa quý cô quyền lực, netizen lại liên tưởng đến món... ốc móng tay

Trong bộ ảnh mới đăng tải lên Instagram cá nhân, Jun Vũ hóa thành quý cô quyền lực trong trang phục đen huyền bí trên nền đỏ ma mị. Người đẹp diện một bộ váy body đen 2 dây khoe thân hình quyến rũ.

Đặc biệt, điểm nhấn thu hút người nhìn nhất có lẽ là bộ nail màu đen tone sur tone với trang phục. Tuy nhiên, chiều dài bộ nail cùng với form móng vuông dài làm nhiều người liên tưởng tới một món ăn đường phố quen thuộc là ốc.

Có liên tưởng ngoài lề dí dỏm như vậy nhưng không thể phủ nhận, concept bộ ảnh này của Jun Vũ thật sự là một màn lột xác táo bạo của cô nàng. Vốn sở hữu vẻ đẹp trong trẻo cùng những đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng, Jun Vũ thường xuyên gắn liền với phong cách nàng thơ dịu dàng.

Vừa qua, Jun Vũ lên tiếng xác nhận sẽ góp mặt trong chương trình Tripmate: Who Are You do đài KBS thực hiện cùng 2 thành viên của APINK là Bomi và Namjoo. Ngoài Hàn Quốc, show thực tế này cũng sẽ phát sóng tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia từ tháng 8.2022.

Nguồn: Instagram @junvu95