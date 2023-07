Hút mỡ mini - phương pháp điều trị thẩm mỹ phù hợp với ai?

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của hút mỡ khối lượng nhỏ (tên gọi khác của hút mỡ mini) là nó có thể được thực hiện một cách an toàn gây tê cục bộ và thêm thuốc an thần khi cần thiết.



Hút mỡ mini là gì?

Bác sĩ Trung Võ (nguyên bác sĩ - khoa Tạo hình Thẩm mỹ BV Chợ Rẫy) cho biết: "Hút mỡ mini là thủ thuật giúp giải quyết một cách đơn giản với chi phí tiết kiệm các vùng thừa mỡ đặc trưng không cải thiện được bằng các phương pháp khác như vận động hay ăn kiêng".



Một ca sử dụng giảm béo với phương pháp hút mỡ mini kết hợp sử dụng liệu trình máy Coolsculpting tại Viện thẩm mỹ La Ratio

Ngay cả những người mảnh mai cũng có thể có một số vùng nhỏ thừa mỡ mà với phương pháp mini có thể giúp giải quyết được như vùng đầu gối, mặt trong bắp đùi hay hông eo, lưng, mang lại đường cong cơ thể hoàn hảo cho bạn. Một quy trình hút mỡ mini giải quyết các lớp mỡ dưới da nhỏ, "rắc rối" ở các vùng như cằm, nách, khuỷu tay và đầu gối. Vì có một khu vực điều trị nhỏ hơn, tập trung hơn nên quy trình này nhanh và thuận tiện hơn đáng kể so với hút mỡ khối lượng lớn. Hút mỡ mini có thể "giải phóng" bạn khỏi những tác động về thể chất và tinh thần của những vùng mỡ nhỏ không thể biến mất bằng các phương pháp khác.

Quy trình hút mỡ mini khác với quy trình hút mỡ thông thường như thế nào?

Trong khi quy trình hút mỡ tiêu chuẩn thường loại bỏ một lượng lớn mỡ từ một vùng nhất định, hút mỡ mini hoặc hút mỡ lượng nhỏ nhắm vào các vùng mỡ nhỏ hơn có khả năng chống lại thói quen tập thể dục và ăn kiêng tốt.



Hút mỡ mini nọng cằm

Ít xâm lấn và đau đớn

Phương pháp hút mỡ mini chắc chắn ít xâm lấn và đau đớn hơn miễn là bạn cẩn thận chọn chuyên gia mà mình tin cậy. Và đây không phải là những thủ tục chỉ được yêu cầu bởi phụ nữ, ngày càng có nhiều nam giới dựa vào những can thiệp này để định hình lại cơ thể.

Người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Howard Stern đã tuyên bố trong một chương trình, bản thân đã thực hiện ca phẫu thuật hút mỡ mini để loại bỏ chiếc cằm đôi của mình

Rapper Kanye West (chồng cũ của Kim siêu vòng 3) cũng chia sẻ nói với TMZ rằng anh đã trải qua hút mỡ má, cằm để khuôn mặt trông được thon gọn hơn.



Máy móc công nghệ hiện đại - công cụ hỗ trợ đắc lực trong phương pháp hút mỡ mini

"Hút mỡ mini hiện nay là các hoạt động thường quy được thực hiện trong môi trường ngoại trú, và trong giai đoạn này nhu cầu tăng lên đáng kể (cả nam và nữ). Bởi vì khi đối mặt với một cuộc phẫu thuật xâm lấn tối thiểu được thực hiện dưới sự an thần (không phải gây mê toàn bộ), thời gian phục hồi ngắn, khoảng từ 1 - 5 ngày, có thể can thiệp một cách an toàn, hiệu quả và dứt điểm khi các phương pháp điều trị bằng thuốc thẩm mỹ không đáp ứng đủ hoặc muốn đạt được kết quả ngay lập tức bằng một lần phẫu thuật", bác sĩ thẩm mỹ Văn Cường (hội viên Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP.HCM), chuyên gia về phẫu thuật tổng quát cung cấp thêm.

Tại sao nên chọn quy trình hút mỡ mini?

Một ca hút mỡ mini phồng nách (nách vú) do bác sĩ Trung Võ và ê kíp thực hiện



Hút mỡ mini thường được thực hiện để điều trị mỡ cứng đầu ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể, bao gồm: hai cằm (nọng cằm), dốc cổ mỡ khuỷu tay, phồng nách (nách vú, nếp ngực), mỡ đầu gối, mỡ lưng... Cho dù chúng ta có tập thể dục chăm chỉ hay hoạt động tích cực như thế nào trong cuộc sống hằng ngày, thì vẫn có một số vùng trên cơ thể mà chất béo sẽ không nhúc nhích.

Đối tượng hút mỡ mini

Những bệnh nhân áp dụng chế độ ăn kiêng, tập thể dục và lối sống lành mạnh có nhiều khả năng giảm cân hơn, hài lòng với kết quả. Do đó, điều quan trọng đối với nam giới và phụ nữ khi cân nhắc thực hiện quy trình hút mỡ mini là tiếp tục duy trì các thói quen lành mạnh cả trước và sau khi điều trị.



Trước và sau khi hút mỡ nọng cằm với phương pháp hút mỡ mini

Những ứng cử viên sáng giá cho quy trình hút mỡ mini là những người có sức khỏe tổng thể tốt, đã cố gắng giảm các vùng mỡ nhỏ hơn bằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục nhưng không thành công, có mục tiêu thực tế và thái độ tích cực với phẫu thuật thẩm mỹ. Như với hầu hết các quy trình hút mỡ, mục tiêu không phải là giảm cân mà là giúp cơ thể đạt được mục tiêu mà không thể đạt được bằng bất kỳ phương pháp nào khác ngoài phẫu thuật.

Điều quan trọng đối với bệnh nhân hút mỡ mini là không dùng bất kỳ loại thuốc nào ở trên 10 ngày trước khi phẫu thuật vì chúng có thể làm tăng chảy máu và bầm tím. Vào ngày phẫu thuật, bạn có thể được yêu cầu uống Compazine, một loại thuốc chống buồn nôn, với nước. Bạn cũng nên tháo tất cả đồ trang sức và mặc quần áo rộng rãi để thoải mái.



Kết hợp với máy công nghệ giảm mỡ để có hiệu quả tốt hơn

CoolSculpting ra đời tại Hoa Kỳ và ngay lập tức thành công trên toàn cầu. Tại sao? Vì đây là một trong những phương pháp điều trị thẩm mỹ tốt nhất để loại bỏ mỡ tích tụ cục bộ mà không cần phẫu thuật. Quy trình dựa trên quá trình phân hủy lạnh, một khái niệm bắt đầu từ nguyên tắc làm mát có kiểm soát, gây ra sự phân hủy các tế bào mỡ và loại bỏ sự tích tụ cục bộ một cách an toàn và hiệu quả, không cần phẫu thuật và không gây đau đớn. Phương pháp điều trị cũng được nam giới đánh giá cao, với các chương trình khác nhau tùy theo nhu cầu (CoolCurve+, CoolFit, CoolCore, CoolMini, CoolSmooth).



Theo: vanityfair, Viện thẩm mỹ Kim Anh, Viện thẩm mỹ La Ratio