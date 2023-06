Hoa hậu Lương Thùy Linh lăng xê váy cưới hở vai

Miss World Vietnam 2019 chọn lối trang điểm tông nude tự nhiên khi diện loạt váy cưới màu trắng khoe vai trần của NTK Lê Thanh Hòa. Thần thái tự nhiên, rạng rỡ của người đẹp mang đến cho các thiết kế sự tươi mới và tinh khiết.

Love No.3 như một câu chuyện tình yêu đẹp, được nhà thiết kế cho ra đời từ cảm hứng của bài hát Can't take my eyes off you.

Lương Thùy Linh hóa thân thành một nàng công chúa kiêu sa, điềm tĩnh đang tràn ngập hạnh phúc khi gặp được hoàng tử của cuộc đời mình

Điểm nổi bật ở bộ sưu tập áo cưới lần này của nhà mốt Việt là các thiết kế hướng đến nét đẹp tối giản, tinh khôi. Các mẫu áo cưới dáng đuôi cá hay xòe bồng đều chú trọng đến phần vai, cổ để khoe bờ vai trần quyến rũ của người chưng diện. Các chi tiết thú vị, tinh tế được đặt để tự nhiên bên hông eo, xếp nếp mềm mại như cánh hoa trước ngực...

Bên cạnh đó, NTK không quên đưa vào bộ sưu tập những thiết kế mới với phom dáng táo bạo như tay phồng, hở lưng, cut out... để sẵn sàng chiều lòng những nàng dâu cá tính, ưa thích nét phóng khoáng, táo bạo khi chọn trang phục cưới.

Các thiết kế của bộ sưu tập sử dụng những chất liệu cao cấp quen thuộc như Organza, Tulle, Mikado, Taffeta, Satin ... mang tới vẻ sang trọng và thanh lịch.

Nhà thiết kế đã làm việc liên tục cùng đội ngũ thợ lành nghề để dựng nên những form dáng lộng lẫy của ball gown, nét quyến rũ thu hút của fit and flare, sự thanh lịch và sang trọng của A-line hay kiểu dáng over-skirt làm tăng thêm độ bay bổng trong từng bước đi của cô dâu khi bước vào lễ đường.



Điểm đặc biệt từ bộ sưu tập áo cưới mới của Lê Thanh Hòa là kỹ thuật tạo họa tiết ren đính được phối hợp khéo léo cùng cách xử lý chất liệu và draping.

Ảnh: Duc Ngo

Trang điểm và làm tóc: Xi Quan Le

Stylist: Pan Nguyen